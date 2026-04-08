Ladrones intentan asaltar barbería y terminan baleados con su propia arma: Uno muere y otro queda herido

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos presuntos delincuentes protagonizaron un violento intento de asalto que terminó de forma inesperada. Lo que parecía ser un robo más se convirtió en una escena trágica cuando las propias víctimas reaccionaron para defenderse. En medio del caos, los asaltantes fueron repelidos con su propia arma, dejando como saldo un fallecido y otro herido.

Ladrón muere en intento de asalto

El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio Niquía, en la localidad de Bello, Colombia, cerca de un concurrido centro comercial. Según información policial, los sujetos ingresaron a una barbería con un arma de fuego, amenazando directamente a clientes y trabajadores, generando momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando una de las víctimas decidió enfrentarlos. En un acto de valentía y desesperación, logró forcejear con los delincuentes hasta quitarles el arma. Ante esto, los ladrones optaron por huir, aparentemente desistiendo del asalto, mientras las personas en el local intentaban recuperarse del susto.

No obstante, minutos después, los sujetos regresaron con la intención de recuperar el arma por la fuerza. Fue entonces cuando la misma persona que los había desarmado decidió salir tras ellos y, utilizando el arma incautada, abrió fuego para repeler el nuevo intento de ataque, desatando una persecución en plena vía pública.

Los delincuentes intentaron escapar a bordo de una motocicleta, pero los disparos los alcanzaron. Uno de ellos murió a pocos metros del vehículo, mientras que el otro, herido, fue reducido por la Policía. El autor de los disparos entregó el arma y quedó a disposición de las autoridades, mientras se investigan las circunstancias del caso.

Criminalidad en Colombia crece

En los últimos años, el crimen en Colombia ha mostrado comportamientos mixtos. Por un lado, se han registrado avances en la reducción de algunos delitos; sin embargo, la violencia sigue presente en varias regiones. Factores como el narcotráfico, las disputas entre bandas y la débil presencia del Estado continúan influyendo en la seguridad ciudadana.

En Antioquia, por ejemplo, las cifras reflejan una realidad compleja. Mientras se reportan niveles de homicidios similares a años anteriores, algunas zonas presentan incrementos preocupantes debido a enfrentamientos entre grupos criminales. Al mismo tiempo, hay municipios que han logrado reducir estos índices a niveles históricos, evidenciando avances puntuales en materia de seguridad.

Este contraste demuestra que, aunque existen mejoras, los hechos de violencia cotidiana aún persisten. Casos como el intento de asalto a una barbería, que terminó con un delincuente muerto, reflejan cómo la inseguridad sigue generando reacciones extremas, donde las víctimas optan por defenderse ante el temor constante.