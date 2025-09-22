Fuerza Aérea comunicó la detención de ex suboficial de segunda acusado de delitos contra menores

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) hizo de conocimiento público la detención del ex suboficial de segunda Gerardo Saúl Chunga Zárate investigado por graves delitos como explotación sexual de menores y condena accionar de ex personal militar.

FAP comunica detención policial de ex suboficial de segunda

A través del comunicado N° 021-2025, la FAP, órgano dependiente del Ministerio de Defensa, mediante la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la Fuerza Aérea del Perú comunicó la detención de un exmilitar que formaba parte de la Fuerza Aérea.

Se trata del ex suboficial de segunda Gerardo Saúl Chunga Zárate, quien fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en conjunto del Ministerio Público (MP) tras ser acusado de graves delitos contra menores de edad como explotación sexual y pornografía infantil.

"A través de información proporcionada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, se ha tomado conocimiento de la detención del ex suboficial de segunda FAP Gerardo Saúl Chunga Zárate, investigado por los presuntos delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil", se lee en el comunicado.

El escrito institucional indicó que está colaborando con el MP y la PNP para contribuir con parte de la investigación en contra del presunto autor de estos delitos.

FAP comunicó que ex suboficial fue dado de baja

Según la información de la Fuerza Aérea, Chunga Zárate había sido dado de baja por "no cumplir con los estándares profesionales exigidos en la carrera militar". Dado que su retiro, estuvo ligado a la incapacidad de alcanzar el grado inmediato superior dentro del límite establecido por ley. De forma que su expulsión no estuvo relacionada a los presuntos delitos a los que es acusado Chunga.

Sin embargo, la FAP condena los actos presuntamente cometidos por el ex suboficial, indicando que representan una "traición a la confianza de la Nación" y a los valores de su institución. En la misma línea, particulariza los actos cometidos solo al exmilitar y "no refleja la moral de los hombres y mujeres de la FAP".

Por su parte, la Fuerza Aérea, al ser parte del Estado peruano está sujeta a la Constitución y a los reglamentos militares cuyas sanciones pueden incluir penas privativas de libertad, degradación, expulsión del servicio o inhabilitación.

