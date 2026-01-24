Caen 'Los Fantasmas de Acho': PNP captura a banda que cobraba cupos a colectiveros con mini uzi y explosivos

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Golpe al crimen y la inseguridad ciudadana. En una acción coordinada de inteligencia y operación policial, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular a la banda criminal 'Los Fantasmas de Acho' que presuntamente se dedicaban a extorsionar a colectiveros con mini uzi y artefactos explosivos.

PNP desarticuló banda 'Los Fantasmas de Acho'

La inseguridad ciudadana sigue siendo preocupante en el país, por ello, en el marco de la lucha contra esa agobiante situación, la Policía Nacional viene realizando operativos en distintos puntos de la capital.

Es así como en uno de ellos que se realizó de forma conjunta con personal del DEPINCRI El Agustino, con apoyo de la División de Inteligencia, se logró capturar a cinco presuntos miembros de la banda criminal 'Los Fantasmas de Acho', que según los agentes del orden, se dedicarían a la extorsión a vehículos de transporte público en la vía rápida de la Panamericana.

"('Los Fantasmas de Acho') les exigían un monto de S/5 por cada viaje, teniendo en cuenta que estos vehículos, la mayoría minivan, se dan entre tres y cuatro vueltas diarias acopiaban la suma de S/20 por día", expresó el Cmdte. Ronald Sarmiento, jefe de la DEPINCRI El Agustino a '24 Horas'.

El reporte de la PNP, a través de sus redes sociales, señala que las personas detenidas se habrían dedicado a exigir, a través de grupos de WhatsApp, los pagos de cupo diarios y semanales para dejar trabajar a los conductores de combis y minivanes que cubrían rutas entre Acho - Santa Clara y Acho - Puente Piedra.

Acusados de extorsionar a colectiveros en Acho

Asimismo, las autoridades señalaron que durante el operativo policial los cinco presuntos integrantes de la banda se incautaron municiones, una cacerina abastecida de una mini uzi, un artefacto explosivo, dinero, celulares y una moto eléctrica, neutralizando así un serio riesgo para choferes y pasajeros.

Los detenidos permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes tras ser acusados de delitos que incluyen tráfico ilícito de drogas, lesiones graves y delitos contra la vida.

Más de 26 mil denuncias por extorsión en 2025

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, en diálogo exclusivo con Exitosa, reveló que, de acuerdo a los datos de la PNP, en el tema de extorsiones, en el año 2024 se tuvo en Perú 22,361 denuncias por delito de extorsión, cifra que en el 2025 crece a 26,585.

"Ya tenemos nosotros un crecimiento en el delito de extorsión entre el año 2024 y 2025. Esas son las cifras de la PNP. Es uno de los delitos que están asociados en este momento al crimen organizado", puntualizó.

