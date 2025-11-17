Ancón: Encuentran cadáver de adolescente con signos de tortura abandonado en asentamiento humano

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Sobre las primeras horas de este domingo 16 de noviembre, un grupo de vecinos del asentamiento humano Nadie Heredia en Ancón realizó un macabro hallazgo el cual generó alarma en todo el lugar. El cuerpo de una menor de edad fue encontrado sin vida con signos de violencia y con un arma blanca cerca del mismo.

Hallan cuerpo de adolescente en Ancón

Según uno de los residentes de la zona, sobre la madrugada escuchó una serie de gritos, pero no pudo identificar con exactitud de donde provenían. Fue recién sobre las 8 de la mañana que ubicaron el cadáver de una adolescente que vestía jeans, top rosado y zapatillas blancas.

De inmediato, los vecinos alertaron a la Policía Nacional del Perú, quienes llegaron a atender la emergencia cercando el perímetro e iniciando las diligencias de rigor. A la escena del crimen también acudieron peritos de criminalística del Ministerio Público.

Estos realizaron una prueba de luminol sobre el cuerpo para determinar si contaba con signos de haber sufrido violencia sexual. Eso sí, la menor presentaba signos de violencia en su organismo lo cual alertó a las autoridades y podría ser una pista clave para resolver el caso.

Fue hallado el cuerpo sin vida de un menor en un descampado del asentamiento humano Nadine Heredia, en Ancón, cerca del paradero Dos Postes en la Panamericana Norte.



Otro detalle que se pudo conocer es que la adolescente llevaba sin vida aproximadamente 10 a 12 horas. Al cierre de esta nota no se ha conocido un reporte oficial de la PNP sobre este lamentable hallazgo.

No es la primera vez

Otro hecho que señalan los vecinos del asentamiento humano cerca al paradero 2 postes en la Panamericana Norte, es que este sería el quinto cuerpo encontrado en el último tiempo. El lugar sería utilizado por consumidores de droga y por sicarios para cometer sus crímenes, aunque reconocieron que esta es la primera vez que encuentran a una menor de edad ya que las víctimas anteriores habían sido varones.

"Yo llevo viviendo acá hace 30 años y conozco toda esta zona. Incluso acá también mataron a mi hermano por el consumo de drogas. Es un sitio descampado que antes lo usaban para el consumo de drogas, pero las constantes muertes ya no los han dejado. Esta es la quita muerte y todos habían sido hombres, es la primera víctima mujer ya que es prácticamente una niña", comentó un vecino a La República.

De esta manera, un grupo de vecinos en Ancón encontró el cuerpo sin vida de una menor de edad sobre la madrugada de este domingo 16 de noviembre con evidentes signos de violencia.