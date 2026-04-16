¡Terrible! Conductor de 'Los Moraditos' es asesinado por presunto cobro de cupos en Barrios Altos

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre enluta a los transportistas en el Perú. Un chofer de 70 años que trabajaba en los buses conocidos como 'Los Moraditos' fue asesinado de al menos once balazos mientras se desplazaba en su herramienta de trabajo. Allegados a la víctima denunciaron que ya venía recibiendo amenazas desde hace varios días para que pague cupos.

Asesinan a chofer de 'Los Moraditos'

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Óscar Francisco Mucha Valle (70) y fue asesinada mientras se desplazaba a bordo de su cúster la noche de ayer, 15 de abril. El crimen ocurrió en el cruce del jirón Huari con la calle Escolar, en Barrios Altos.

Según testigos, el adulto mayor fue sorprendido por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon al menos 11 balazos, de los cuales tres impactaron directamente en Francisco, acabando con su vida de forma inmediata.

Cabe resaltar que, al momento del ataque, en la cúster también se encontraba la cobradora, quien también era una persona mayor y que finalmente terminó desmayándose producto del impacto emocional. El vehículo terminó estrellándose contra un poste al intentar evadir los disparos y, posteriormente, los pasajeros huyeron.

Cabe resaltar que una testigo reveló que 'Los Moraditos' ya venían siendo víctimas de extorsión desde hace varias semanas. "Hace días que estaban extorsionando a Los Moraditos. Hay un chofer que es venezolano y siempre hablaba en el carro y decía que tengan cuidado", indicó.

🔴🔵 Barrios Altos: conductor de Los Moraditos es asesinado por presunto cobro de cupos



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Finalmente, se informó que en este momento la Policía Nacional del Perú (PNP) y los peritos de criminalística ya están realizando las diligencias correspondientes para identificar a los asesinos. Mientras tanto, la familia de la víctima evitó dar declaraciones a la prensa.

Óscar Arriola asegura que extorsiones han disminuido

El pasado miércoles, se realizó la inauguración del centro de monitoreo de videovigilancia de la empresa de transporte Santa Catalina S. A en el distrito de San Juan de Lurigancho. Como se conoce, el sector de transportes padece de las amenazas y crímenes por parte de las organizaciones criminales, ante ello, las autoridades encargadas de la seguridad buscan involucrarse en la protección de sus trabajos.

Durante la ceremonia se contó con la participación del ministro del Interior, José Zapata, y de la máxima autoridad de la PNP, Óscar Arriola, quien aseguró que esta mañana el país "amaneció" con mejores resultados en la lucha contra el crimen.

"Hemos amanecido con una cifra del 10.98 de decrecimiento de los homicidios, del 41.90 del decrecimiento de extorsiones respecto a las denuncias", según Arriola.

Es así que, mientras las autoridades destacan la inauguración de centros de monitoreo y cifras que hablan de una reducción del crimen, la realidad en las calles parece contradecir ese optimismo. El asesinato de este chofer evidencia que la extorsión y la violencia siguen golpeando con fuerza al sector transporte.