Trump amenaza con intervenir en Irán si su gobierno mata a manifestantes: "EE.UU. acudirá en su rescate"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La crisis económica que se vive en Irán ha provocado un rechazo masivo de la ciudadanía, que ha salido a las calles a pronunciarse contra las autoridades. Ante ese escenario, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado al gobierno persa que intervendrá si algún manifestante en asesinado.

Protestas iniciaron el domingo

El pasado domingo la ciudadanía iraní comenzó a levantarse por la crisis económica que los está golpeando, con una caída en el valor de su moneda sin precedentes. Medios locales reportaron seis fallecidos en el oeste, por lo que el inquilino de la Casa Blanca decidió pronunciarse al respecto en redes sociales.

"Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!", manifestó el mandatario este viernes en su cuenta oficial de Truth.

Esta advertencia del jefe del gobierno norteamericano se da tras las declaraciones de un funcionario de donde habrían ocurrido las muertes. Avisó que cualquier disturbio ocasionado será repelido "con decisión y sin indulgencia", lo que aumenta la posibilidad de que se presenten más agresiones contra civiles.

La situación económica en este país de medio oriente ha llevado a sus habitantes a pagar 1,45 millones de riales (su moneda) por un dólar estadounidense, distanciándose de los $ 820 mil que pagaban hace un año. A raíz de esto, un salario promedio puede alcanzar los 100 dólares, que se consumiría en una canasta familiar.

Enfrentamiento con policía deja fallecidos

Desde el país persa se han reportado enfrentamientos entre ciudadanos del orden en la noche del jueves 1 de enero. Producto de ello, tres personas habrían perdido la vida tras la toma de una comisaría en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestan, informó la agencia estatal Fars.

Lanzando piedras y quemando vehículos, los ciudadanos confrontaron a la policía local, según el medio mencionado. Señala también que dos personas habrían fallecido en cruces ocurridos en en la provincia suroeste de Chaharmahal y Bakhtiari en la mañana de ayer, sin precisar si se trata de civiles o autoridades.

Ante las protestas ciudadanas que se han suscitado en Irán por la crisis económica, Donald Trump ha amenazado con intervenir en el país asiático si se reportan más fallecidos por parte del gobierno. Esta advertencia se dio luego de que se reportaran fallecidos en el occidente iraní.