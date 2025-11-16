SJM: Pasajero de la línea "A2" pierde la vida luego de que delincuentes dispararan contra la unidad en Pamplona

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo atentado contra el transporte público cobra una vida en Lima. La noche de este sábado 15 de noviembre, una unidad de la línea "A2" fue atacada a balazos en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Producto del ataque delictivo, un pasajero de 25 años perdió la vida casi la instante.

El hecho ocurre a casi un mes de que el Gobierno declarase en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por el incremento de la inseguridad ciudadana, dicha disposición sigue pasando por alto por los hampones cada día.

De acuerdo con fuentes policiales, un sujeto se hizo pasar como pasajero en Pamplona Alta, al detenerse el vehículo para que desciendan las que personas que estaban a bordo, es en ese momento donde comienza a disparar contra la unidad, ante el pánico de los usuarios, quienes temían ser impactados por los proyectiles.

No obstante, el pasajero identificado como Luis Cajas Salcedo lamentablemente recibió un disparo en el cuerpo, quedando gravemente herido ante el asombro de las personas que estaban a su alrededor suyo. Un patrullero de la comisaría del sector llegó al lugar para trasladarlo al Hospital María Auxiliadora, donde se terminaría confirmando su deceso.

Tal como era de esperarse, el delincuente se dio a la fuga con rumbo desconocido. La Policía Nacional del Perú activó el "Plan Cerco" en toda la jurisdicción para intentar hallar con su paradero lo más pronto posible.

Gobierno evalúa ampliar estado de emergencia

Durante su reciente visita a Huánuco, el martes 11 de noviembre, el presidente José Jerí Oré no descartó la posibilidad de ampliar el estado de emergencia. Mencionó que, están próximo a "evaluarlo", dejando a entrever que será visto en la próxima sesión del Consejo de Ministros. Cabe recordar que, el estado de excepción vence este el sábado 22 de noviembre.

"Tenemos que tomar ya una decisión pronto para ampliar los estados de emergencia donde hemos mencionado y evaluar la pertinencia en algunas zonas como provincias en Lima", indicó.

El anuncio lo dio en medio de su primer viaje oficial al interior del país, tras asumir el cargo el 10 de octubre. Según lo comentado, en un plazo máximo de tres meses, su administración recorrerá todas las regiones del Perú, a fin de escuchar sus necesidades y la de sus pobladores.

Mientras el Ejecutivo tiene en mente extender dicha figura en Lima, Callao y otras regiones, la delincuencia sigue cobrando vidas, reflejando que hasta la fecha son totalmente impunes ante cualquier decreto que ordene el gobierno de turno.