Terrible crimen en Puno: Madre e hijo son asesinados a balazos y padre lucha por su vida en hospital de Juliaca

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un violento hecho de sangre ha conmocionado a la ciudad de Juliaca, en la región Puno, luego de que dos personas (madre e hijo) fueran asesinadas y una tercera (el padre) resultara gravemente herida tras un ataque armado registrado al interior de una vivienda ubicada en la urbanización Los Incas.

Ataque ejecutado por sujetos armados

El crimen ocurrió el último lunes en un inmueble situado en el jirón Juan Velasco Alvarado. Según los primeros reportes, la alerta fue emitida pasado el mediodía, lo que motivó la rápida intervención del personal de Serenazgo.

Al ingresar a la vivienda, como consecuencia del violento accionar de los delincuentes, un joven fue hallado sin vida al interior del inmueble. Asimismo, una mujer y otro varón resultaron gravemente heridos y fueron auxiliados por agentes de Serenazgo que acudieron de inmediato para brindar apoyo y coordinar su traslado a un establecimiento de salud.

Las víctimas fueron identificadas como Nilia Apaza Mamani (45) y su hijo Gilmer Coaquira Apaza (26). Según se informó, Gilmer falleció en el lugar de los hechos, mientras que su madre perdió la vida cuando era trasladada al hospital debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En tanto, el esposo de la mujer, Luis Coaquira Condori (48), permanece internado en estado crítico.

De acuerdo con información recogida por la Policía Nacional, algunos vecinos indicaron haber observado la llegada de varios sujetos armados que se desplazaban en una camioneta de color blanco. Los presuntos atacantes habrían ingresado al inmueble portando pistolas y armas de largo alcance antes de perpetrar el ataque.

Hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los delincuentes sustrajeron dinero u objetos de valor de la vivienda. Sin embargo, la magnitud de la agresión ha llevado a los investigadores a considerar distintas hipótesis sobre el móvil del crimen.

La escena fue acordonada por agentes policiales y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y avanzar con las investigaciones.

Uno de los hallazgos que ha llamado la atención de los investigadores surgió durante la necropsia practicada a Nilia Apaza Mamani. Según se informó, la mujer presentaba heridas de bala en ambas piernas y signos que indicarían un aparente intento de cercenarle el dedo meñique de la mano derecha.

Este detalle ha fortalecido la hipótesis preliminar de que el ataque podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas y no necesariamente con un robo común. No obstante, las autoridades han precisado que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.