Tragedia en segunda vuelta: Padre de familia fue asesinado a balazos tras acudir a votar en Chimbote

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La segunda vuelta electoral de Elecciones Generales 2026 desarrollada en Chimbote se vio marcada por una tragedia luego de que un padre de familia fue asesinado a balazos luego de acudir acudir a votar.

Padre de familia pierde la vida tras acudir a sufragar

El último domingo, 7 de junio, el ciudadano identificado como Luis Bocanegra, de 44 años, acudió a su local de votación para cumplir su deber cívico de votación en el marco de la segunda vuelta electoral que se definirá entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Horas después de ello, tras culminar su jornada laboral, decidió ir hasta el asentamiento humano Villa España, en la ciudada de Chimbote, en la región Áncash, para juntarse con unos amigos y compartir una pequeña reunión en la que consumían bebidas alcohólicas, sin pensar que ello acabaría siendo trágico.

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima se encontraba en el frontis de una bodega cuando de forma intempestiva apareció un sujeto sospechoso, quien lo identificó y se fue por unos instantes.

Minutos después, retornó donde se encontraba el elector y, sin mediar palabra, abrió fuego hasta en cuatro oportunidades contra el hombre quien presuntamente trabajaba en el rubro de la construcción y también cumplía labores de vigilancia en una obra pública del sector.

Según pudo corroborar Latina Noticias, dos de los proyectiles impactaron en la cabeza del varón. Tras lo producido, residentes de la zona lo auxiliaron y lo trasladaron a una clínica cercana. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los doctores solo pudieron confirmar su deceso tan solo minutos después de su ingreso.

PNP investiga el asesinato de elector en Chimbote

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP) tras cometer el hecho de sangre, el atacante se retiró del lugar caminando hasta avanzar unas cuadras y abordó una moto lineal que lo esperaba para emprender su huida.

Agentes llegaron hasta la escena del crimen para recopilar información de testigos así como imágenes que permitan esclarecer este suceso. Pero, los vecinos indicaron que en dicho punto de Chimbote no hay cámaras de videovigilancia lo que podría dificultar el proceso de las pesquisas.

Hay que mencionar que, las primeras hipótesis que manejan las autoridades apuntan a que el hecho se trataría de un posible ajuste de cuentas que podría estar relacionado con rencillas que se habrían registrado en la obra en la que trabajaba.

Como vemos, la jornada de segunda vuelta electoral se vio marcada por un hecho de sangre que ha conmocionado en el asentamiento humano Villa España, en Chimbote, en donde un padre de familia fue asesinado al menos por cuatro balazos a quemarropa cuando se encontraba en el frontis de una bodega. Este fatídico hecho ocurrió tan solo horas después de que acudió a ejercer su votación.