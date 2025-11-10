Terror en Huaral: Madre y sus dos hijos fueron encontrados muertos y enterrados en su propia casa; padrastro confesó atroz crimen

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Una macabro suceso ocurrió en Huaral cuando los cuerpos sin vida de una mujer de 39 años y de sus dos menores hijos, de 4 y 8 años, fueron encontrados enterrados en su propia casa. De acuerdo a la PNP, la actual pareja de la víctima confesó, entre lágrimas, este atroz crimen tras ser sindicado como el principal sospechoso.

Mujer y sus dos hijos fueron enterrados en su casa

Todo comenzó el pasado domingo 2 de noviembre cuando el hermano de María Dominga Pérez se acercó hasta la comisaria de Huaral para denunciar su desaparición. Las autoridades se alertaron aún más luego que los vecinos de la urbanización Bautista reportaran fuertes olores provenientes del domicilio de la desaparecida.

Al ingresar al inmueble, los efectivos de la Policía Nacional del Perú encontraron el cuerpo sin vida de uno de los hijos de la mujer. Con el pasar de las horas continuaron con la búsqueda dando con el cadáver de la fémina y de otro de sus hijos.

El hallazgo fue facilitado gracias a la confesión del principal sospechoso y pareja de la víctima, Luis Florencio Ordinola Sotomayor de 28 años. Sin embargo, aún no se ha conocido el móvil del los asesinatos, aunque se maneja como primera hipótesis que este sujeto los haya envenenado.

Incluso, los vecinos, quienes señalaron que desde hace una semana no veían a la mujer, contaron que los maltratos eran recurrentes por parte de este hombre. Además, revelaron que María Pérez se dedicaba a la venta ambulatoria a las afueras de los colegios de Chancay y Huaral.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Un crimen conmocionó a la provincia de Huaral. Un hombre acabó con la vida de su pareja y a sus dos hijastros, y los enterró dentro de la vivienda donde vivían. El autor del hecho fue identificado como Luis Ordinola Sotomayor.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/JAsGljsJr8 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 10, 2025

"Sabíamos los vecinos que ellos discutían, pero más no sé porque no los he visto. Los menores son hijos de la señora. Yo me los encontraba todos los días", contó un vecino.

Fiscalía interviene en el caso

Tras el hallazgo de la PNP, peritos del Ministerio Público llegaron hasta el inmueble para recoger cualquier indicio de relevancia que pueda ayudar a resolver el caso. Eso sí, el fiscal Medina García conversó con Exitosa señalando que los cuerpos también presentarían lesiones físicas lo que cambiaría el móvil del crimen.

"Bajo tierra, se encontraban dos menores de edad y una persona mayor que serían madre e hijos. Los móviles todavía se someten a investigación en la medida que hay exámenes posteriores que realiza criminalística como medicina legal para determinar si hubo una ingesta previa que haya facilitado la acción del sospechoso", indicó.

En resumen, una mujer y sus dos hijos fueron encontrados sin vida y enterrados en su propia casa luego que la pareja de la víctima confesara este macabro crimen.