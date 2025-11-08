Carabayllo: Un hombre muerto y varios heridos dejó el brutal ataque de un sicario en la zona de Las Lomas

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho criminal se dio en el distrito de Carabayllo donde un hombre fue asesinado a tiros en los exteriores de una bodega en la zona de Las Lomas en Carabayllo. Además, otros resultaron heridos producto del violento ataque de un presunto sicario.

Hombre pierde la vida en Carabayllo tras ataque de sicario

El suceso tuvo lugar la noche de este último viernes cuando un grupo de amigos se encontraba pasando un ameno momento en los exteriores de una tienda. Fue ahí cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal aparecieron en la escena.

Luego de identificar rápidamente a su víctima, uno de ellos saca un arma de fuego desata una ráfaga de disparos que impactan en el cuerpo de un hombre vestido de polo negro el cual corrió para intentar escapar del violento ataque.

El resto de acompañantes hizo lo propio emprendiendo una veloz huida de esta bodega para ponerse a buen recaudo. Incluso, un sujeto que se encontraba dentro de su minivan también salió corriendo para no ser alcanzando por uno de los proyectiles.

Luego que ambos sujetos perpetraron el ataque, estos huyeron con rumbo desconocido. De inmediato, testigos intentaron socorrer a la víctima llevándolo de emergencia hasta el Hospital de Puente Piedra. Lamentablemente, el personal de salud de dicho nosocomio no hizo más que certificar su muerte.

Familiares llegaron hasta la escena del crimen

Alertados por los vecinos, agentes de la Policía Nacional del Perú arribaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones de rigor. Familiares de la víctima mortal también se hicieron presentes, aunque evitar dar declaraciones a la prensa.

Según información de la PNP, los allegados del fallecido buscaban por todos los medios el teléfono celular el cual se perdió cuando este huía del ataque.

Tendría que ver con tráfico de terrenos

De acuerdo a Panamericana, una de las hipótesis que maneja la Policía Nacional del Perú es sobre tráfico de terrenos ya que la víctima estaría implicada en una serie de invasiones en esta zona del distrito de Lima Norte.

De momento, no se pudo identificar la identidad del fallecido y también se indicó que los afectados siguen recibiendo atención médica.

De esta manera, un hombre muerto y varios heridos dejó el violento ataque de un sicario en la zona de Las Lomas en el distrito de Carabayllo. La víctima estaría involucrada en el tráfico de terrenos.