Terror en SMP: Asesinan de mas de 15 balazos a ciudadano extranjero en plena avenida Canta Callao

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre ocurrió en la capital esta vez tuvo lugar alrededor de la 1 de la madrugada en San Martín de Porres. De acuerdo a la información preliminar, un presunto sicario acabó con la vida de un ciudadano venezolano de más de 15 balazos en plena avenida Canta Callao.

Venezolano es asesinado de 15 balazos en SMP

Exitosa llegó hasta el cruce de la avenida Canta Callao con Dominicos donde ocurrió este lamentable hecho. Ahí, se pudo constatar que la víctima, identificada como Jhon Darío Pérez Calle se encontraba libando licor a las afueras de un local junto con un grupo de amigos.

En ese momento, una moto lineal o pasó en un primera instancia como ubicando a su víctima. Luego de ello, ambos delincuentes regresaron para detenerse metros más adelante, mientras uno de ellos bajó del vehículo.

El criminal caminó hacia el establecimiento e incluso hizo el ademán de entrar, pero sus intenciones siempre fueron otras. Cuando se encontró cerca del grupo de amigos, desenfundó su arma y disparó sin reparo alguno contra el ciudadano venezolano hasta quitarle la vida.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Crimen en San Martín de Porres. Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue asesinado a balazos en la avenida Canta Callao. Según información preliminar, la víctima recibió más de 15 disparos en plena vía pública.



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Tras el aviso, agentes de criminalística de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena del crimen para acordonarla e iniciar con las diligencias de rigor. Los efectivos recogieron más de 15 casquillos dejando en claro la violencia de este ataque.

Era mototaxista y reciclador

De acuerdo a la información recogida de los vecinos del lugar, el extranjero se dedicaría a trabajar como mototaxista y reciclador en sus tiempos libres. Además, luego del crimen una mujer llegó hasta la escena asegurando ser su pareja. Sin embargo, minutos después se retiró encendiendo las alarmas de la PNP.

Debido al trabajo de los peritos del Ministerio Público y la policía, las autoridades de la Comisaría de Sol de Oro cerraron parte de la vía auxiliar de esta importante avenida en plena hora punta por lo que se reporta un ligero tránsito en la zona.

Al final de este reporte, el cuerpo de la víctima continúa en la vía pública a la espera de la orden de la Fiscalía para el levantamiento del cadáver. Los restos serán llevados a la morgue central para continuar con las indagaciones.

De esta manera, un ciudadano extranjero fue asesinado de 15 balazos en la avenida Canta Callao en San Martín de Porres. El crimen se dio alrededor de la 1 de la madrugada de este martes 14 de abril.