RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Picante mensaje

Franco Velazco tras tricampeonato de la 'U': "El Señor de los Milagros tiene a su preferido en octubre"

El administrador de Universitario, Franco Velazco, envió un picante mensaje al compadre luego de haber conquistado campeón nacional por tercera vez consecutiva.

Franco Velazco aseguró que el Señor de los Milagros tiene a la 'U' como preferi
Franco Velazco aseguró que el Señor de los Milagros tiene a la 'U' como preferi (Composición Exitosa)

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 26/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Universitario se consagró tricampeón del fútbol peruano tras vencer 2-1 a ADT en la altura de Tarma. Los cremas logran consagrarse una vez más en el torneo local gracias a los tantos de Matías Di Benedetto y de la figura del equipo, Alex Valera.

Franco Velazco y su picante mensaje para el compadre

Como era de esperarse, diversos personajes del elenco merengue conversaron con la prensa tras el pitazo final de Kevin Ortega. Luego de las palabras de diversos jugadores como Edison Flores, Rodrigo Ureña, entre otros, llegó el turno del administrador del la institución, Franco Velazco.

El mandamás crema se tomó varios minutos para agradecer a los protagonistas de que Universitario volviera a consagrarse en la Liga 1. Seguidamente, el principal directivo de la 'U' aprovechó las cámaras para enviar un picante mensaje hacia el rival de toda la vida haciendo referencia al mes de octubre.

Mientras agradecía a Dios, Franco Velazco también recordó al Señor de los Milagros asegurando que este tiene a Universitario como su preferido tras haberse consagrado por estos días.

Universitario TRICAMPEÓN DEL FÚTBOL PERUANO: Cremas vencieron 2-1 a ADT y se consagraron en la Liga 1
Lee también

Universitario TRICAMPEÓN DEL FÚTBOL PERUANO: Cremas vencieron 2-1 a ADT y se consagraron en la Liga 1

"Es nuestro segundo tricampeonato en la historia del club. Agradecerle a Dios, a nuestro Señor de los Milagros que tiene a su preferido en octubre. Hemos ganado todo, somos campeones y se lo dedicamos a él por eso queríamos homenajearlo con esta camiseta que va pasar a la historia", indicó.

La leyenda viva del fútbol peruano

Seguidamente, el mandamás crema dejó en claro que este título no hace más que demostrar la grandeza del club que administra al que también calificó de leyenda. Velazco también se refirió a los tres cotejos que disputó el primer equipo de la 'U' en los últimos seis días los cuales terminaron en triunfo.

Por último, no se olvidó de los miles de hinchas que llegaron hasta la ciudad de Tarma para ser parte de un nuevo hito en la historia del club.

Sporting Cristal perdió de local ante Los Chankas y peligra su puesto en la próxima Copa Libertadores
Lee también

Sporting Cristal perdió de local ante Los Chankas y peligra su puesto en la próxima Copa Libertadores

"Hemos demostrado que somos la leyenda viva del fútbol, la grandeza de la 'U' no está en discusión. Somos los más grandes ¿Cabe alguna duda? Hemos superado todos los obstáculos, hemos ganado 3 partidos en 6 días, sin excusas, para adelante para lograr este tricampeonato histórico para la institución. Todos los que han venido hasta Tarma no lo van a olvidar nunca", añadió.

De esta manera, Franco Velazco, administrador de Universitario, aseguró que el Señor de los Milagros tiene a la 'U' como su favorito tras haberse consagrado como tricampeón del fútbol peruano en octubre.

Temas relacionados Franco Velazco Octubre Señor de los milagros tricampeón Tricampeonato Universitario

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA