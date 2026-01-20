Renato Tapia recibe respaldo: Mundialista en Rusia 2018 de su lado por críticas a la FPF

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las críticas que Renato Tapia lanzó contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por sus malos manejos han tenido el respaldo de un excompañero en la selección peruana. Un mundialista en Rusia 2018 se puso de su lado por los comentarios que ofreció y resaltó que hizo bien en no quedarse callado.

Críticas justificadas

El exdefensor central de la Universidad San Martín, Christian Ramos, habló para el programa Full Deporte de Radio Ovación y opinó con respecto a las declaraciones del 'cabezón'. Lejos de cuestionarlo, consideró que al tratarse de alguien que aún es parte de las convocatorias, conoce como funciona la interna de la FPF.

"Renato (Tapia) es muy calentón, no le falta razón. El tema es que está adentro, yo solamente estuve hasta Qatar, no sé lo que pasa adentro de la selección. Si uno sale a hablar cosas que pasan, te van a señalar, como lo están señalando. Lo mejor que hace es quedarse callado para que no te señalen", sostuvo Ramos.

La 'sombra' cree que hay más seleccionados que comparten la misma idea que Tapia, sin embargo, evitan ser señalados por tener una posición distinta. Coincidió en que sí existe hipocresía en la interna y que la relación entre todos nunca va a ser excelente.

"Para mí está bien, pero no salen a hablar los demás, pero hay una gran mayoría que piensa igual que él, solo que no lo dicen. Hipocresía siempre va a haber en el fútbol. Somos 11 en el campo, 25 en el plantel ¿Crees que nos vamos a llevar bien todos? Para nada", manifestó.

Ramos quiere seguir jugando

Tras lograr la permanencia en la Liga2 con el cuadro 'santo', al zaguero le manifestaron que no contarían con él para la próxima campaña. A sus 37 años, esto no lo ha alentado para 'colgar los botines' y está a la espera de alguna oferta para continuar con su carrera.

"Estaba en conversaciones con la San Martín, supuestamente me quedaba porque llegué y salvamos la categoría. Pero el que pone el dinero dijo que ya no, que estoy muy grande para jugar. Hay conversaciones, uno quiere seguir jugando, todavía me mantengo bien y espero que llegue algo bueno", indicó.

