Universitario pedirá destitución de toda la Comisión Disciplinaria tras sanciones a Javier Rabanal y Jairo Concha

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sigue descontento con la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria a Javier Rabanal y Jairo Concha tras los incidentes ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo. El entrenador español estará suspendido por 4 jornadas, mientras que el volante estará castigado por 2 fechas. Ambos ya cumplieron una en el partido ante UTC.

Pedirán destitución de la Comisión Disciplinaria

Como era de esperarse, esta decisión no gustó nada a la dirigencia del elenco crema por lo que tomarán una tajante postura tras este hecho. Franco Velazco, administrador de la institución, declaró para la prensa tras la victoria del sábado dejando varios firmados.

Uno de los más importante fue cuando indicó que Universitario enviará una carta formal a las autoridades de la Liga 1 buscando destituir a todos los integrantes de la Comisión Disciplinaria. Según precisó, este grupo de trabajo fue elegido a dedo por el presidente del campeonato Fernando Corcino, por lo que ahora deberá ser elegida por los propios clubes.

"Esta es la responsabilidad del presidente de la liga, el señor Corcino, porque entiendo yo que él ha nombrado a dedo esta Comisión. No es una Comisión nombrada democráticamente por los clubes de fútbol. Lo que vamos a presentar es una carta pidiendo que se destituya esta comisión y solicitando que los clubes de fútbol, de manera democrática, escojan a los miembros de la comisión como se solía hacer en el tema de la Asociación", indicó a L1 Max.

🎙️Franco Velazco: "Vamos a presentar una carta para que se destituya a la Comisión y solicitando que los clubes escojan a los miembros de la Comisión de forma democrática"#ALL1MITE



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Sentará un mal precedente

En esa misma línea, el mandamás de la 'U' aseguró que el castigo impuesto a uno de sus trabajadores y a su entrenador sienta un mal precedente para el fútbol peruano. Su crítica apuntó no contra lo que pudieron realizar ambos implicados, sino porque la denuncia fue hecha por Alianza Lima a pesar de no haber participado de aquel partido.

"Esto va a sentar un mal precedente para el campeonato. Aquí los periodistas, los medios de comunicación están enfocando el tema si Concha, Fara o Rabanal dijeron algo. eso no está en tela de juicio. Está en tela de juicio la procedencia de un reclamo que el año pasado ya la Comisión de pronunció indicando que Universitario no tenía injerencia en un partido en el que no había participado", añadió.

De este modo, el administrador de Universitario, Franco Velazco, enviará una carta a la Liga 1 pidiendo la destitución de todos los integrantes de la Comisión Disciplinaria tras las sanciones a Jairo Concha y Javier Rabanal.