Universitario: Se filtra la emotiva arenga de Javier Rabanal en la previa de la Noche Crema 2026

Los aficionados de Universitario viven un presente de ensueño luego de lo que fue la presentación ante toda su gente en la esperada Noche Crema 2026. En aquel encuentro, los actuales tricampeones del fútbol peruano demostraron una amplia superioridad ante la Universidad de Chile a quienes golearon por un claro marcador de 3-0.

La arenga de Javier Rabanal en la Noche Crema 2026

Luego de este evento, a través de las redes sociales se han ido difundiendo diversos momentos del mismo como los goles a ras de cancha, escaramuzas entre rivales y también la clásica arenga del entrenador.

Y es que se pudo observar como el español Javier Rabanal motivó a sus dirigidos en Universitario antes de saltar al campo de juego del Estadio Monumental. A pesar de su poco tiempo en el club, el nacido en España ya sabe lo que es la garra crema la cual evocó en su emotivo relato.

"Hoy, es la primera vez delante del público, vamos a empezar a construir algo nuevo. Algo nuevo basado en lo que viene funcionando, en la garra, en pelear todos los balones, en echarle los huevos en el campo, a lo que venimos trabajando", indicó.

Cada vez mas convencido de que la llegada del profe Rabanal @Javier_Rabanal es el paso hacia adelante que necesitaba este equipo. Fútbol moderno, agresivo, físico y sin dejar la esencia de lo que es la U. "No damos una sola pelota por pérdida". A muerte con este grupo! Y Dale U!! pic.twitter.com/1EPNa6m9pp — Renzo 29⭐️ (@Renzo_10) January 27, 2026

Sus primeras impresiones

Luego de la contundente victoria ante los chilenos, Javier Rabanal se pronunció en conferencia de prensa resaltando los puntos positivos de su equipo. Primero, el estratega dejó en claro que el plantel atiende cada uno de sus requerimientos en las sesiones de trabajo por lo que pedirá que esto se demuestre en cada una de las fechas a jugarse.

"Para el equipo, ni un pero en los entrenamientos, ni un pero, lo da todo, trabaja serio, eso empodera. Ahora eso hay que transmitirlo en el campo todas las semanas. Lo que se hace en los entrenamientos, hay que ponerlo en el estadio", indicó.

En esa misma línea, el español le dejó un claro mensaje a los refuerzos extranjeros que acaban de llegar indicándoles que deberán hacer un esfuerzo importante para sentar a los tricampeones.

"Los que acaban de llegar tienen que sacar del once, si quieren jugar, a los tricampeones del fútbol peruano. Vamos a salir a ganar la Liga 1 desde la fecha uno con los once mejores jugadores que estén. Si en esos once están fichajes, genial. Si no, significará, que los campeones han hecho respetar su posición", finalizó.

