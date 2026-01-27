RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Histórico aliancista

Waldir Sáenz asegura que Cienciano es el equipo más grande del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

El histórico goleador de Alianza Lima, Waldir Sáenz, sorprendió al declarar que, a su juicio, Cienciano es el equipo más grande del Perú.

Waldir Sáenz elogia a Cienciano
Waldir Sáenz elogia a Cienciano (Composición Exitosa)

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 27/01/2026

Síguenos en Google News Google News

En una entrevista reciente con el exjugador César Ccahuantico, Waldir Sáenz dejó a todos boquiabiertos. Aunque es ídolo de Alianza Lima y máximo goleador de la historia del club, 'Wally' no dudó en reconocer a Cienciano como el mejor equipo peruano.

Waldir Sáenz elogia a Cienciano

En el programa La voz del Sinchi, Waldir Sáenz dejó claro que, aunque Alianza y Universitario tengan hinchas por montón y muchos títulos, lo que realmente distingue a Cienciano son sus triunfos fuera del país: "El mejor del Perú es Cienciano".

"Si hablamos de hinchadas o títulos nacionales, puede ser la 'U' o Alianza, pero a nivel internacional, el único que ha ganado todo es Cienciano. No me vengan los de la 'U' o Alianza a decir: 'yo soy el mejor'. El mejor es el que ganó copas internacionales y el que ganó fue Cienciano. El mejor del fútbol peruano es Cienciano", afirmó.

@ccahuantico_cesar06 Vuelve LA VOZ DEL SINCHI Este domingo a las 8 de la noche en nuestro canal de YouTube! #lavozdelsinchi #waldirsaenz #alianzalima #cienciano #podcastperu ♬ sonido original - La Voz del Sinchi Ccahuantico

Cienciano y sus logros internacionales

Para entender por qué Waldir Sáenz pone a Cienciano por las nubes, basta con recordar sus hazañas. En 2003, el equipo cusqueño sorprendió a toda Sudamérica al jugar la final de la Copa Sudamericana contra River Plate.

Alianza Lima: El verdadero motivo que hizo que el club no separara a Pedro Aquino y Erick Castillo
Lee también

Alianza Lima: El verdadero motivo que hizo que el club no separara a Pedro Aquino y Erick Castillo

Tras un empate 3-3 en Buenos Aires, la definición se trasladó a Perú, donde el equipo de Freddy Ternero venció 1-0 y se consagró campeón, generando una euforia total en Cusco y en todo el país.

Un año después, Cienciano volvió a escribir historia enfrentando a Boca Juniors por la Recopa Sudamericana. Empataron 1-1 en tiempo reglamentario, pero en los penales el Rojo Imperial se llevó la victoria y se consolidó como el único club peruano en lograr títulos internacionales consecutivos.

¿Cienciano tendrá más refuerzos?

A poco del arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, varios equipos siguen moviéndose en el mercado de pases, buscando algún refuerzo más para encarar la temporada.

Universitario: Revelan la millonaria cifra que recaudó con la Noche Crema 2026
Lee también

Universitario: Revelan la millonaria cifra que recaudó con la Noche Crema 2026

En esa línea parece estar la directiva de Cienciano, que todavía podría sorprender a sus hinchas con nuevas incorporaciones antes del debut del equipo, según confirmó el director deportivo del club.

"Estamos felices, creo que tenemos equipo y faltan que vengan 2-3 jugadores más. Tenemos 18 jugadores, el 'profe' ha dado su informe, hemos tomado decisiones y estamos buscando a los jugadores que necesitamos", sostuvo Juvenal Farfán, dirigente de Cienciano.

Así, Waldir Sáenz reafirmó su admiración por Cienciano y aseguró que el club cusqueño es, sin dudas, el equipo más grande del Perú, destacando que sus logros internacionales son lo que realmente lo hacen especial.

Temas relacionados Cienciano Copa Sudamericana futbol Recopa Sudamericana Waldir Sáenz

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA