Waldir Sáenz asegura que Cienciano es el equipo más grande del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En una entrevista reciente con el exjugador César Ccahuantico, Waldir Sáenz dejó a todos boquiabiertos. Aunque es ídolo de Alianza Lima y máximo goleador de la historia del club, 'Wally' no dudó en reconocer a Cienciano como el mejor equipo peruano.

Waldir Sáenz elogia a Cienciano

En el programa La voz del Sinchi, Waldir Sáenz dejó claro que, aunque Alianza y Universitario tengan hinchas por montón y muchos títulos, lo que realmente distingue a Cienciano son sus triunfos fuera del país: "El mejor del Perú es Cienciano".

"Si hablamos de hinchadas o títulos nacionales, puede ser la 'U' o Alianza, pero a nivel internacional, el único que ha ganado todo es Cienciano. No me vengan los de la 'U' o Alianza a decir: 'yo soy el mejor'. El mejor es el que ganó copas internacionales y el que ganó fue Cienciano. El mejor del fútbol peruano es Cienciano", afirmó.

Cienciano y sus logros internacionales

Para entender por qué Waldir Sáenz pone a Cienciano por las nubes, basta con recordar sus hazañas. En 2003, el equipo cusqueño sorprendió a toda Sudamérica al jugar la final de la Copa Sudamericana contra River Plate.

Tras un empate 3-3 en Buenos Aires, la definición se trasladó a Perú, donde el equipo de Freddy Ternero venció 1-0 y se consagró campeón, generando una euforia total en Cusco y en todo el país.

Un año después, Cienciano volvió a escribir historia enfrentando a Boca Juniors por la Recopa Sudamericana. Empataron 1-1 en tiempo reglamentario, pero en los penales el Rojo Imperial se llevó la victoria y se consolidó como el único club peruano en lograr títulos internacionales consecutivos.

¿Cienciano tendrá más refuerzos?

A poco del arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, varios equipos siguen moviéndose en el mercado de pases, buscando algún refuerzo más para encarar la temporada.

En esa línea parece estar la directiva de Cienciano, que todavía podría sorprender a sus hinchas con nuevas incorporaciones antes del debut del equipo, según confirmó el director deportivo del club.

"Estamos felices, creo que tenemos equipo y faltan que vengan 2-3 jugadores más. Tenemos 18 jugadores, el 'profe' ha dado su informe, hemos tomado decisiones y estamos buscando a los jugadores que necesitamos", sostuvo Juvenal Farfán, dirigente de Cienciano.

Así, Waldir Sáenz reafirmó su admiración por Cienciano y aseguró que el club cusqueño es, sin dudas, el equipo más grande del Perú, destacando que sus logros internacionales son lo que realmente lo hacen especial.