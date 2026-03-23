Hernán Barcos revela si está en sus planes formar parte de la selección peruana: "Me estoy..."

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante una entrevista en Enfocados, Hernán Barcos respondió a una de las preguntas que más curiosidad genera entre los hinchas sobre si está en sus planes formar parte de la selección peruana dirigida por Mano Menezes.

¿Hernán Barcos formará parte de la 'Bicolor'?

Todo ocurrió en medio de una conversación distendida con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes no dudaron en consultarle directamente a Hernán Barcos sobre la posibilidad de integrarse a la selección peruana.

El 'Pirata' respondió con calma y dejó claro que aún se encuentra enfocado en su presente como futbolista. "Me estoy formando, tengo el curso de entrenador. Estoy haciendo cursos más de gestión", señaló.

Sin embargo, también fue claro al indicar que no ha tomado una decisión definitiva. "No tengo definido a dónde voy. Pero claro te viene una oferta de estas, como la rechazas", agregó, mostrando apertura ante la posibilidad de sumarse a un proyecto como el de la selección peruana.

¿Por qué Barcos no puede jugar por la 'Bicolor'?

Para nadie es un secreto que Hernán Barcos se identifica bastante con el Perú y se ha ganado el cariño de los hinchas, sin embargo existe un detalle importante y es que no podría defender la camiseta de la selección peruana en cancha debido a que ya disputó partidos oficiales con Argentina en las Eliminatorias.

Sin embargo, esto no le cierra la puerta a un vínculo con la 'Bicolor' desde otro rol, como el cuerpo técnico o la gestión deportiva, algo que el propio jugador no ha descartado.

Hernán Barcos habla sobre su futuro en el fútbol

Hernán Barcos también habló sobre su etapa actual como futbolista y lo que viene después. El 'Pirata' aseguró que todavía le quedan varios años en actividad, por lo que su enfoque sigue siendo competir al máximo nivel.

"Todavía me quedan 3 a 4 años de fútbol", afirmó, dejando en claro que su retiro aún no está cerca y que su prioridad sigue siendo rendir dentro del campo de juego.

El actual jugador de FC Cajamarca explicó que aún mantiene intactas sus ganas de competir y que disfruta plenamente su rutina como futbolista. "Uno se da cuenta cuando no puede competir, y yo lo vivo, lo disfruto. Me levanto a las 7 de la mañana y lo disfruto, voy a sufrir el día que no haga eso", agregó.

De esta manera, Hernán Barcos reveló si está en sus planes formar parte de la selección peruana, dejando abierta la posibilidad de integrarse en el futuro, pero aclarando que aún está enfocado en su carrera como futbolista y en su proceso de preparación para lo que vendrá después.