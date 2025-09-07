Matías Zagazeta no tuvo un buen cierre de temporada: Piloto peruano de F3 abandonó la carrera en Monza

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la temporada de la Fórmula 3 y no fue de la mejor manera para Matías Zagazeta. El piloto peruano del equipo DAMS, no pudo revalidar el cuarto puesto obtenido en la spint race y en la carrera completa del Gran Premio de Monza, em Italia, abandonó tras perder el alerón frontal de su monoplaza.

Daño en en vehículo de Zagazeta

El automovilista largó desde la segunda fila de la parrilla, con la esperanza de sumar puntos para su equipo, que marchaba último en el Campeonato de Equipo. Al no tener un buen arranque, perdió dos posiciones, sin embargo, batalló en cada tramo del circuito, recuperando un lugar.

Con el objetivo de retomar al cuarto puesto, Zagazeta atacó constantemente a sus rivales, buscando un espacio para realizar un adelantamiento. En la vuelta 13, en la primera chicana tras la recta más larga, tuvo un contacto con Martinius Stenshorne del equipo Hitech, quien lo adelantó por el exterior.

Disaster for Zagazeta... 💔



The Peruvian was having his strongest weekend of the season until trouble struck in the Feature Race... ⚠️#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/4JcRX5Iim2 — Formula 3 (@Formula3) September 7, 2025

En su intento de luchar rueda a rueda, la cercanía del morro de su monoplaza sufrió daños, perdiendo partes del alerón frontal. Esto le hizo perder estabilidad y posteriormente terminó perdiendo toda la pieza, con lo que acabó en la grava, abandonando definitivamente la carrera.

Zagazeta se pronunció en redes

Tras el mal resultado que consiguió el piloto peruano, a través de una publicación en su cuenta de Instagram se pronunció por el DNF que tuvo en Monza. En su mensaje deja entrever que podría ser su último año en la F3, al no haber confirmado su renovación o fichaje por otro equipo.

"Hoy marca el final de este increíble viaje. Dos años en la Fórmula 3 persiguiendo un sueño de la infancia. Ha sido muy duro, pero he disfrutado este desafío. Estoy orgulloso y feliz conmigo mismo y por el equipo que hemos mostrado lo que podemos hacer este fin de semana", manifestó en su primer párrafo.

El mensaje de Zagazeta en Instagram.

En el resto de su escrito, agradece la oportunidad que tuvo de correr en la tercera máxima categoría del automovilismo deportivo. Saluda a la gente con la que trabajó y a los pilotos con los que compartió en el paddock, considerando que lo ha convertido en un mejor piloto.

De esta manera, Matías Zagazeta cerró la temporada 2025 de la Fórmula 3 con un abandono en el Gran Premio de Monza. El piloto peruano perdió parte del alerón frontal en la vuelta 13 y eso le impidió seguir en la carrera.