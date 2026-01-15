Christian Cueva continuará casado con Pamela López tras rechazo de su demanda de divorcio

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El plan de Christian Cueva de divorciarse de Pamela López chocó contra la pared. Resulta que la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), que declaró inadmisible la demanda presentada por el futbolista el 17 de diciembre pasado. Es decir, el futbolista de Juan Pablo II continuará legalmente casado con la madre de sus hijos.

Cueva continuará casado con Pamela López

La demanda del futbolista Christian Cueva contra Pamela López buscaba la disolución del matrimonio alegando causal de conducta deshonrosa, imposibilidad de vida en común y violencia familiar.

Sin embargo, la CSJL señaló que los argumentos presentados no estaban debidamente justificados ni acompañados de fechas y detalles precisos sobre los hechos denunciados.

"Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Christian Alberto Cueva Bravo contra Maira Pamela López Solorzano sobre divorcio por causal. Concediéndole el plazo de cinco días para subsanar los defectos anotados bajo apercibimiento de rechazarse la demanda", indica el fallo difundido por Infobae.

La resolución fue emitida el pasado 22 de diciembre, dando la oportunidad al futbolista de Juan Pablo II de corregir los errores en su demanda, aunque hasta el momento no se ha reportado una nueva presentación válida ante la Corte.

Christian Cueva debe reformular divorcio

Ante la inadmisibilidad del trámite, Christian Cueva tendría que reformular su solicitud de divorcio, detallando cada causal y los hechos correspondientes para que el proceso pueda avanzar.

Otra alternativa que sigue vigente es la separación mediante conciliación de mutuo acuerdo, vía que Pamela López ha mencionado en varias ocasiones como la forma más rápida y práctica de concluir la relación.

"Debe precisar por separado los fundamentos de hecho que cada causal de divorcio que se invoca, indicando en qué consiste cada una y la fecha de la ocurrencia de los mismos", detalló la Corte Superior de Justicia de Lima sobre la demanda de Christian Cueva.

Hasta el momento, ni Christian Cueva ni Pamela López han emitido declaraciones públicas sobre el fallo, manteniendo la situación con perfil bajo. Se espera que el polémico futbolista pueda subsanar los defectos señalados, lo que permitiría a la CSJL revisar nuevamente el caso en las próximas semanas.

Con el rechazo de su demanda de divorcio, Christian Cueva continuará casado con Pamela López, lo que mantiene vigente su vínculo matrimonial mientras se evalúan los próximos pasos legales. La pareja permanece en silencio, y el proceso judicial podría reactivarse si se subsanan los errores señalados por la CSJL.