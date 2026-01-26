Pedro Aquino no ha sido sancionado por Alianza Lima: ¿No hubo acto de INDISCIPLINA?

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Fuentes de Exitosa Deportes conocieron que Alianza Lima no ha sancionado a Pedro Aquino, al corroborar que él no estuvo involucrado en actos de indisciplina junto a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, durante la pretemporada blanquiazul realizada en Montevideo, Uruguay.

No lo encontraron culpable

La dirigencia del cuadro victoriano ya habría revisado las cámaras de seguridad del Hotel Ryatt y habría comprobado que si bien el volante ingresa a la habitación donde se hospedaban las mujeres involucradas, salió de inmediato. Eso indicaría que no participó de la reunión organizada presuntamente por el 'kaiser'.

Esto contradiría la información que circuló en las primeras horas de este lunes 26 de diciembre, que colocaba a Pedro Aquino como uno de los indisciplinados. Por tal motivo, habría sido separado de las prácticas, aunque desde tienda 'íntima' no hubo un pronunciamiento oficial que confirme este hecho.

Por el momento, los únicos jugadores que seguirán apartados de forma indefinida son Zambrano, Trauco y Peña, los mismos que figuran en el acta de la denuncia hecha en Argentina. Según la periodista de L1 Max, Ana Lucía Rodríguez, se espera que el '10' blanquiazul presente hoy sus descargos.

Cabe señalar que otro jugador que también estaría involucrado es el ecuatoriano Eryc Castillo. En el podcast 'Doble Punta', el comunicador César Vivar mencionó su nombre como una de los presentes en la celebración y que figuraría en la declaración que la presunta víctima realizó, señalando que permaneció por un breve tiempo.

Implicados se declaran inocentes

Tras la denuncia impuesta y las medidas disciplinarias que tomó la dirigencia 'íntima', cada futbolista señalado publicó en sus redes sociales una carta en la que deslindan de la acusación y se declaraban inocentes. El primero fue Peña, quien se pronunció el mismo día jueves, negando ser autor del algún delito contra la joven argentina.

Un día después, Trauco emitió un pronunciamiento en horas de la tarde y minutos más tarde, Zambrano lanzó uno similar, en el que niegan un presunto abuso sexual. Además, coincidieron en esperar que la justicia aclare los hechos y que estarían dispuestos a colaborar con las investigaciones pertinentes.

