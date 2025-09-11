Alianza Lima: Así luce la camiseta morada que los íntimos estrenarán en octubre

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Octubre se acerca y los hinchas de Alianza Lima ya tienen motivos para emocionarse: la camiseta morada que los íntimos estrenarán promete robarse todas las miradas por su estilo moderno y elegante. Cada detalle ha sido pensado para resaltar la identidad del club y ofrecer un diseño que combine tradición y originalidad.

Alianza Lima presenta su camiseta morada

Cada año, octubre se tiñe de morado en la hinchada aliancista gracias a la camiseta especial que rinde homenaje al Señor de los Milagros. Desde 1971, esta tradición se ha convertido en un símbolo de devoción y pasión por el club, y este 2025 no es la excepción.

La camiseta destaca por su color morado intenso, uniforme y profundo, pensado para resaltar la edición especial del club. En el centro, una franja vertical ligeramente más clara aporta dinamismo y profundidad, evitando que el diseño se vea plano.

El cuello redondo clásico y las mangas de ajuste estándar con dobladillo simple mantienen un estilo elegante y sobrio, sin elementos recargados.

En el pecho, el logo de Nike en dorado se sitúa a la derecha, mientras que el escudo del club, en tonos dorado y morado, ocupa el lado izquierdo. Entre ambos, se ubican los patrocinadores principales.

La camiseta ya está disponible tanto en la tienda online de Nike como en sus locales físicos, lo que permite que todos los hinchas puedan adquirir esta edición especial y lucir los colores del club con orgullo.

Alianza Lima y su fe en octubre

El Perú respira fútbol y lo vive con pasión en cada rincón. No es casualidad que en 2018 nuestro país fuera reconocido con el título de la "mejor hinchada del mundo".

Los peruanos siguen al deporte rey con un fervor incomparable, y entre los clubes que arrastran a multitudes destaca Alianza Lima, institución que mantiene un lazo muy especial con el Señor de los Milagros.

Ese vínculo sagrado convierte al club íntimo en el único equipo en todo el mundo que, llegado octubre, deja de lado su tradicional camiseta blanquiazul para vestirse de morado, como muestra de fe y devoción hacia el Cristo de Pachacamilla.

Pero el cambio de camiseta no es la única tradición que guarda el equipo victoriano. Desde hace décadas, entrenadores y jugadores comparten el ritual de rezar ante la imagen del Señor de los Milagros antes de cada partido, buscando fuerza y protección al momento de pisar el campo.

Con esta edición especial, Alianza Lima reafirma la tradición que lo une a la fe y a su gente. La camiseta morada que los íntimos estrenarán en octubre no solo será un símbolo dentro de la cancha, sino también una muestra de identidad que acompaña cada año a jugadores e hinchas en el mes del Señor de los Milagros.