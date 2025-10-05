Alianza Lima quedó relegado en el Clausura tras caer ante Alianza Universidad: Barcos salió expulsado

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La irregularidad de Alianza Lima en esta segunda parte del año lo puede dejar con las manos vacías. En el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, el equipo de Néstor Gorosito sucumbió ante Alianza Universidad por 2-1, jugando con uno menos por la expulsión de Hernán Barcos y quedando con pocas chances en el Torneo Clausura.

Abajo en el marcador desde temprano

Tras recuperar un balón en campo propio al segundo minuto de juego, el cuadro huanuqueño comenzó una rápida transición y con siete toques llegó al terreno 'blanquiazul'. Yorleys Mena pivoteó un centro de Marcos Lliuya para que Joffre Escobar resuelva en el área con un zurdazo alto al primer palo.

A los 12' la visita pudo emparejar las acciones, cuando el 'pirata' Barcos definió bien ante un pase filtrado de Sergio Peña. Sin embargo, el VAR entró en acción y tras el trazado de líneas, el delantero argentino fue encontrado ligeramente adelantado, por lo que se invalidó el tanto.

Kevin Quevedo trató de imitar el gol que hizo en Quito por la Copa Sudamericana a los 22, sorprendiendo al meta Ítalo Espinoza. La igualdad demoró un poco en llegar, y otra vez Peña puso el pase de gol, esta vez para Eryc Castillo que resolvió con una definición entre las piernas del golero rival.

Segundo gol en contra y expulsión de Barcos

Con la paridad tras el descanso, los 'íntimos' salieron a buscar la victoria, pero se encontraron con la segunda anotación del conjunto local al 48'. Lliuya filtró un pase para el colombiano Mena que ante el achique de Guillermo Viscarra le sombreó la pelota.

El partido se le complicó al 'Pipo' Gorosito luego de que una acción imprudente le costó la tarjeta roja al ariete argentino de 41 años. En una disputa con el defensor Paolo Fuentes, cayó al suelo y le dejó los tacos entre el muslo izquierdo y la ingle, lo que Jordín Espinoza consideró suficiente para expulsarlo.

Agresión sin balón es tarjeta roja. Es la tercera expulsión de Hernán Barcos desde su llegada a Alianza Lima. Lo peor es que luego insulta al árbitro por su decisión. pic.twitter.com/SMEyt10qhJ — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) October 5, 2025

Mena pudo sentenciar al 63' cuando recibió un pase solo, pero la mandó por encima del arco. Por su parte, los blanquiazules tuvieron ocasiones claras, con un remate de larga distancia de Miguel Trauco y un cabezazo de Paolo Guerrero que se fue ligeramente alto, agotando sus chances de igualarlo.

Con esto, Alianza Lima prácticamente le dijo adiós al Torneo Clausura, luego de caer en su visita a Alianza Universidad en Huánuco. El equipo de Néstor Gorosito puede quedar a 12 puntos de Universitario al término de la fecha 13.