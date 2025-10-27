Universitario tricampeón: Cremas renuevan por una temporada más a jugador clave tras el título en Tarma

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El plantel de Universitario continúa con las celebraciones tras lograr el ansiado tricampeonato obtenido en la altura de Tarma. Los cremas vencieron 2-1 a ADT con goles de Matías Di Benedetto y Alex Valera y se ratificaron como los mejores del fútbol peruano por tercer año consecutivo.

Universitario renueva a pieza clave del tricampeonato

A través de las redes sociales, los jugadores y comando técnico han compartido su alegría por este nuevo título con sendas transmisiones las cuales han dado que hablar. Incluso, realizaron una polémica coreografía en los vestuarios del Estadio Unión el cual ha sido considerado como una clara burla para Alianza Lima.

Pero mientras el plantel de Universitario sigue celebrando este segundo tricampeonato de su historia, la directiva encabezada por Franco Velazco viene trabajando de manera silenciosa para reforzar el primer equipo y renovar a los elementos que cuenten con la aprobación de Jorge Fossati.

Por ello, a menos de 24 horas de volverse a coronar en la Liga 1, se conoció que la 'U' amplió el contrato del volante Horacio Calcaterra por una temporada más por lo que permanecerá en el club crema hasta finales del 2026.

"Horacio Calcaterra renueva con Universitario de Deportes por una temporada más. El volante consiguió su séptimo título en el fútbol peruano", indicó el periodista Gustavo Peralta en redes sociales.

Plantel de la 'U' está renovado en un 80 %

El hombre de prensa también señaló que gran parte del actual plantel permanecerá para la siguiente temporada gracias a su buen rendimiento en Liga 1 y Copa Libertadores y tras alcanzar un acuerdo con Jorge Fossati y Álvaro Barco, director deportivo del club.

Eso sí, algunos puestos, especialmente de los jugadores extranjeros, serán puestos en evaluación pensando en mejorar lo hecho en este 2025. Un punto a favor pensando en la conformación del próximo plantel es la nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto lo cual permitirá liberar dos cupos de extranjeros.

La permanencia de Diego Churín es poco probable ya que no cumplió con las expectativas desde su llegada por lo que Álvaro Barco deberá reforzar esa posición, la cual ha sido uno de sus puntos débiles a pesar del rendimiento de Alex Valera.

"El 80% del plantel de Universitario está renovado. En trámite la nacionalización de Riveros y Di Benedetto", agregó el hombre de prensa.

En resumen, Universitario extendió el vínculo contractual con Horacio Calcaterra por una temporada más tras la obtención del ansiado tricampeonato en la altura de Tarma.