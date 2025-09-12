Copa Davis: Gonzalo Bueno le da la ventaja a Perú con el batacazo sobre Nuno Borges de Portugal

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El ranking no pesó y con el apoyo del público, Gonzalo Bueno le dio la ventaja a Perú en la serie de Copa Davis ante Portugal. Remontando un set en contra, el tenista peruano venció a Nuno Borges por 3-6, 6-2 y 6-4, consiguiendo su primera victoria sobre un top 100 del mundo.

Bueno no bajó los brazos

La primera manga mostró a un portugués que no entró con todo al partido y rápido se dejó quebrar y estar 2-0 abajo. Sin embargo, aprovechó su jerarquía para darlo vuelta con dos breaks a su favor y una superioridad que evidenciaba la posición de ambos en el escalafón mundial (52° ante 209°).

Sin embargo, Bueno encontró el punto débil del natural de Maia y le buscó constantemente el revés. De esta forma, consiguió que Borges se frustre cada vez que no consiguió golpes ganadores y sufriendo dos roturas, le permitió a la segunda raqueta nacional llevar el partido a un set definitivo.

Previo a volver a la pista, el portugués se enfrascó en una conversación intensa con el capitán de su equipo, Rui Machado. La plática tuvo efectos y el tenista de 28 años volvió a mostrar solidez, pero sin conseguir el quiebre contra el peruano que luchó contra el notorio cansancio.

Impresionante cierre de partido de Gonzalo Bueno contra Nuno Borges, la primera raqueta de Portugal. Triunfazo para poner a Perú 1-0 en la Copa Davis. Notable actuación de Bueno. pic.twitter.com/RmTFLKAJFV — Hache (@eljuegosagrado_) September 12, 2025

Borges llegó a tener nueves oportunidades de quebrar en la tercera manga, pero careció de efectividad y confianza para lograrlo. Todo lo contrario pasó con Bueno, que en el 6-5 a favor, llegó a tener tres posibilidades, y en la segunda no falló, ganando el encuentro en 2 horas y 25 minutos.

Buse con la chance de consolidar la ventaja

En el segundo turno, Ignacio Buse saldrá a la cancha Hermanos Buse del club Lawn Tennis de Jesús María para confirmar la ventaja para el equipo peruano. La primera raqueta nacional irá contra Jaime Faría, el segundo mejor jugador de la delegación portuguesa.

Solo tres posiciones separan a ambos tenistas en el ranking de la ATP (Buse 112° y Faria 115°), por lo que se espera un duelo parejo. Sin embargo, el limeño de 21 años viene de una seguidilla positiva, consiguiendo el título del Challenger de Sevilla el último domingo.

Con esto, Perú ha conseguido el primer punto en la serie de Copa Davis ante Portugal. Gonzalo Bueno remontó a Nuno Borges y lo venció en tres sets, dejándole la responsabilidad a 'Nacho' de llegar con 2-0 para la definición del sábado.