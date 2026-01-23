Zambrano, Peña y Trauco podrían recibir condena superior a los 10 años de cárcel en Uruguay, señala abogado

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista uruguayo, Pablo Schiavi, sostuvo que si Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, jugadores de Alianza Lima, son hallados culpables de un delito sexual, podrían ser condenados en Uruguay y recibir una pena que supere los 10 años de cárcel.

Varios años en prisión

De acuerdo al letrado, para que esto suceda el caso debería ser trasladado a Montevideo, lugar donde según la denunciante, ocurrió la presunta violación. La fiscalía local y el juez a cargo deberán determinar qué tipo de delito sexual estarían involucrados los futbolistas blanquiazules y con ello, determinar la posible pena.

"Hay que ver en función de la denuncia de la víctima, los testimonios y las pruebas que tengamos, qué delito dentro del elenco de delitos sexuales se termina tipificando. Una cosa es el abuso sexual y más grave sería la violación. Ambos tienen prisión que no puede negociarse y están por encima de los 10 años de penitenciaría", indicó el abogado.

Schiavi consideró que la situación de los tres deportistas implicados se podría complicar si se comprueba su participación conjunta, que pasaría a ser un agravante. Además, indicó que las pruebas que proporcionará el hotel donde concentró Alianza Lima servirán para que las diligencias se desarrollen con celeridad.

"De configurarse puede llegar a ser un agravante, pero también eran dos víctimas y tres futbolistas. Lo bueno, dentro de lo delicado del tema, es el tema de la prueba. Lo que refiere a videovigilancia, cámaras, en un hotel al nivel del Hyatt, no va a haber falta de ese tipo de pruebas que en este tipo de delitos es muy importante", sentenció.

Jugadores rechazan acusaciones

Frente a este hecho que remeció la interna del cuadro victoriano, los tres imputados se pronunciaron a través de cartas publicadas en sus redes sociales. El primer fue Peña, seguido por Trauco y Zambrano. Todos coincidieron en que no reconocían autoría en el hecho delictivo.

Además, indican que se pondrán a disposición de las autoridades competentes, esperando que las investigaciones logren esclarecer el hecho y demostrar su inocencia. Deo momento, se supo que el 'la defensa legal del 10' aliancista es el único que está rumbo a Argentina para revisar el caso.

De ser encontrados culpables y de acuerdo a lo que determine la justicia en Uruguay, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña podrían pasar más de 10 años en prisión. Esto por la denuncia de presunto abuso sexual que habrían cometido durante la concentración de Alianza Lima en Montevideo.