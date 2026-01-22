Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco toman radical decisión tras ser denunciados por abuso sexual

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, actuales jugadores de Alianza Lima, fueron denunciados por presunto abuso sexual, según reveló la prensa argentina. En medio del revuelo, los futbolistas optaron por una radical decisión que no pasó desapercibida entre los hinchas y usuarios de redes.

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Los jugadores de Alianza Lima Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por presunto abuso sexual por una joven argentina, quien aseguró que el hecho habría ocurrido en Uruguay, país donde el club íntimo realizó su pretemporada, según informó el medio argentino A24.

Según A24, la joven habría conocido a Carlos Zambrano en Montevideo. Luego de salir a cenar, el 'Kaiser' la habría invitado al hotel de concentración del equipo, al que también llegó una amiga de la denunciante.

En el hotel se habrían sumado Miguel Trauco y Sergio Peña, y a partir de ese momento ocurrió el hecho que hoy está bajo investigación.

Se supo también que la joven no quiso hacer la denuncia en Uruguay y recién la presentó en Argentina, después de pasar por un hospital donde le hicieron todos los exámenes médicos. Además, entregó la ropa que llevaba puesta ese día.

Según A24, la justicia argentina ya empezó a investigar y, si el caso sigue adelante, tendría que avisar a la justicia de Uruguay, porque todo habría pasado en Montevideo.

Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de Alianza Lima para conocer cuál será su postura frente a esta delicada denuncia que involucra a tres de sus futbolistas.

Jugadores de Alianza toman drástica decisión

Con la noticia circulando rápidamente en redes sociales, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tomaron una radical decisión: limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram. Esta medida suele ser adoptada por figuras públicas cuando enfrentan una ola de críticas, insultos o mensajes de odio.

La reacción no pasó desapercibida. En cuestión de horas, los perfiles de los tres futbolistas quedaron con los comentarios restringidos, mientras en redes se multiplicaban las opiniones divididas y el debate en torno a la denuncia.

Por ahora, el silencio es total. Ni los jugadores ni Alianza Lima han emitido comunicados oficiales sobre el caso, mientras la denuncia continúa su curso en la Justicia argentina.

Así, los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tomaron una radical decisión tras ser denunciados por abuso sexual, limitando sus redes sociales en medio de la polémica.