Alianza Lima separó indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras grave denuncia

Las cosas en Alianza Lima atraviesan por un momento bastante complicado luego que desde Argentina se conociera de la denuncia de una joven de solo 22 años por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

De acuerdo a lo difundido por Antonio Laje, conductor del noticiero 'Otra Mañana', los hechos ocurrieron en Uruguay cuando los íntimos se encontraban realizando la pretemporada en la ciudad de Montevideo donde además disputaron la Serie Río de la Plata.

Alianza Lima separa a jugadores tras grave denuncia

Ahora, Alianza Lima ha tomado la radical decisión de separar indefinidamente a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras ser involucrados en esta denuncia por abuso sexual. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado.

Además, el entrenamiento que estaba programado para llevarse a cabo esta mañana en el campo principal de Matute, se desarrolla normalmente, pero sin la presencia de los mencionados jugadores. Como se recuerda, este hecho se da a solo días de la esperada Noche Blanquiazul 2026 donde enfrentarán al Inter de Miami de Lionel Messi.

Comunicado oficial de Alianza Lima.

Abren proceso disciplinario contra los involucrados

En el pronunciamiento, Alianza Lima también indica que los futbolistas involucrados serán sometidos a un proceso disciplinario de acuerdo al reglamento interno del club. Seguidamente, los victorianos aseguraron que tendrán absoluta disposición con las autoridades para que se esclarezcan los hechos.

"Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", indicaron.

Barristas ingresaron a Matute tras denuncia

Mientras Alianza Lima emitía su comunicado oficial sobre el futuro inmediato de los jugadores involucrados, un grupo de barristas ingresó violentamente a las instalaciones de Matute para confrontar al plantel en general.

De acuerdo a las informaciones, estos aficionados habrían agredido a más de un jugadores durante su visita. Incluso, nombres como el de Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido los más afectados en este altercado.

"Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo, creyéndose deportistas profesionales se han seguido burlando de todo el país y como ustedes se las saben todas, deben de saber que sus acciones generan reacciones", indicó el Comando Svr en sus redes sociales.

