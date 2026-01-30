Sporting Cristal definió el estadio donde jugará de local en la Copa Libertadores: No será el Nacional

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este viernes 30 de enero, el Torneo Apertura rompe fuegos con el encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo. Otro que verá acción es Sporting Cristal que le tocará visitar la altura del Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso el domingo 1 de febrero desde la 1:00 p.m.

Sporting Cristal eligió estadio para la Copa Libertadores

Como es sabido, el equipo dirigido por Paulo Autuori no solo tendrá que afrontar el campeonato local, sino también la Fase 2 de la Copa Libertadores. En esta ronda, los celestes esperarán a su rival el cual saldrá del cruce entre Sportivo 2 de Mayo y Alianza Lima.

Para los encuentros internacionales, Sporting Cristal no suele jugar en el Estadio Alberto Gallardo por un tema de aforo y buscar recabar una taquilla importante. Usualmente, los rímenses se mudan al Estadio Nacional el cual es considerado como su segundo hogar.

Sin embargo, para esta fase los celestes han sorprendido a sus hinchas con la elección del recinto deportivo donde harán de local en la Copa Libertadores. De momento, el coloso de José Díaz no puede ser utilizado debido al pésimo estado de su campo de juego tras la serie de conciertos allí realizados.

Por ello, la directiva decidió que el Estadio Miguel Grau del Callao sea el escenario para este duelo de Fase 2 ante un rival aún por definir. Con capacidad para 17 mil espectadores, este recinto ya sabe lo que es tener a los celestes haciendo la vez de locales.

Es importante precisar que este choque está programado para jugarse el martes 24 de febrero desde las 7:30 p.m. a través de la señal de ESPN internacional.

Último triunfo de SC en el Miguel Grau

La última vez que Sporting Cristal pudo ser local en el principal recinto deportivo del Callao, fue ante el poderoso Palmeiras de Brasil en la edición 2013. Aquella vez, los bajopontinos vencieron 1-0 a los paulistas con un tanto de Irven Ávila.

Ahora, los dirigidos por Paulo Autuori tendrán que volver a hacerse fuertes en el primer puerto para darle una alegría a sus hinchas quienes no están del todo conformes con las participaciones del club a nivel internacional en los últimos años.

En resumen, Conmebol dio a conocer que Sporting Cristal hará de local en la Fase 2 de la Copa Libertadores en el Estadio Miguel Grau del Callao. Los rímenses decidieron mudarse a la provincia constitucional debido al mal estado de la cancha del Estadio Nacional.