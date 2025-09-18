Alianza Lima vs U. de Chile: Empate sin goles deja abierta la serie que se resolverá en Coquimbo

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE 0 0

En un partido con pocas ocasiones ofensivas, Alianza Lima y la Universidad de Chile empataron sin goles en el estadio Alejandro Villanueva. Carlos Zambrano vio la roja al minuto 63 y se perderá la vuelta que se disputará el jueves 25 de setiembre en el estadio Municipal de Coquimbo, a puertas cerradas.

Minuto a minuto

90+5' Empate sin goles en el Alejandro Villanueva. Se resolverá el jueves 25 de setiembre en Coquimbo.

Cabezazo de Castillo.

90+1' Cabezazo tenue de Castillo que atrapa Castellón

90' Cinco minutos adiciona el arbitro brasileño Ramón Abatti Abel.

89' Los 'blanquiazules' buscan ganarlo pese a la inferioridad numérica.

80' Últimos 10 minutos del partido. Alianza resiste.

75' El conjunto chileno controla las acciones, aunque sin conseguir anotar.

Zambrano ve la segunda amarilla y la roja por un codazo.

63' Carlos Zambrano dejó el codo extendido en una dividida y se ganó la segunda amarilla. Alianza Lima con 10 jugadores.

58' La U. de Chile se crece y acecha el arco de Viscarra.

53' Un tiro de esquina dio en el brazo de Barcos en el área, pero no cumplió el requisito para ser penal.

Quevedo golpeado.

52' Kevin Quevedo queda tendido en el gramado tras recibir un pelotazo.

50' Primera tarjeta para Alianza Lima. Carlos Zambrano llegó tarde y derribó con imprudencia a Matías Sepúlveda.

46' Cambios en la visita. Entra Nicolás Fernández por Maximiliano Guerrero y Sebastián Rodríguez por Marcelo Díaz.

46' Comienza la segunda parte

Las estadísticas de la primera parte:

Estadísticas de la primera parte.

45+3' Fin de la primera parte sin que se abra el marcador.

45' Se jugarán tres minutos más.

45' El tanto del ecuatoriano se invalidó por una mano de Quevedo en el control de la pelota.

Gol de Gaibor

44' ¡GOOOOOL! Gaibor abre el marcador en la parte final, con un remate que se le pasó al arquero Castellón.

39' Tiro libre para el conjunto chileno desaprovechado.

32' La visita tuvo una ocasión en el área que fue bien bloqueada.

29' Se mantiene el empate sin goles.

19' De contragolpe, Eryc Castillo trató de romper la igualdad.

La contra de Castillo.

14' Hernán Barcos intentó sorprender el arco de los 'azules' con un remate de larga distancia tras una mala salida.

10' Kevin Quevedo la tuvo, pero su remate se fue por un lado del arco.

Primera aproximación de peligro de Alianza.

9' Castillo llegó a líne de fondo, pero sin resolución

El offside del jugador de la U. de Chile.

6' La visita marcó pero con Maximiliano Guerrero en fuera de juego.

3' Kevin Quevedo cayó en el área, acusando brazo extendido de un rival.

1' Apenas movió del medio la U. de Chile, en una acción vertical anunció peligro.

0' ¡Inició el partido!

19:26: Salen a la cancha los protagonistas del encuentro

La hinchada 'blanquiazul' hace sentir su presencia alentando a sus jugadores

Alineaciones confirmadas de ambas escuadras: