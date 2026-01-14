Franco Zanelatto explicó porque eligió volver al Perú con Melgar: "Un proyecto deportivo interesante"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con un breve paso por el fútbol de Grecia, Franco Zanelatto decidió retornar al Perú y eligió a Melgar de Arequipa como su lugar de resurgimiento. En unas recientes declaraciones explicó las razones que tuvo para elegir al 'dominó' y afirmó que el proyecto deportivo que le presentaron lo convenció.

Melgar, una institución seria

En entrevista para Melgar TV, el flamante refuerzo de la institución arequipeña resaltó la seriedad con la que trabaja y la buena infraestructura con la que cuenta. Mencionó que está centrado en ayudar al equipo a conseguir las metas establecidas, que es coronarse a fin de año y hacer una buena campaña internacional.

"Referencias tenía que es un club serio, ordenado, con una idea de juego, un proyecto deportivo interesante, que eso fue lo que me ilusionó al venir. El equipo que estamos armando, pelear por el campeonato y también pensando en la Sudamericana, primero en ganar el partido contra Cienciano e ir cumpliendo los objetivos", sostuvo Zanelatto.

Con respecto a lo que puede ofrecer, resaltó que dará su 100 % en cada práctica y partido para lograr los tres puntos en cada partido. "Mucha entrega, mucho sacrificio para el equipo, sudar esta camiseta. Que nos apoyen, porque este grupo no los va a defraudar, estamos haciendo un lindo grupo", sentenció.

A sus 25 años, el 'dominó' representa su cuarto equipo en la Liga1, tras su paso por la Universidad San Martín, Alianza Atlético y Alianza Lima. De La Victoria dio el salto al fútbol extranjero, además de tener la oportunidad de ser convocado a la selección peruana.

Las estadísticas de Zanelatto

Desde su debut en 2019 con el cuadro santo, el atacante peruano-paraguayo ha jugado un total de 130 partidos a nivel profesional, logrando 16 goles y nueve asistencias. Su temporada más prolija fue con el elenco de Sullana en 2022, marcando siete dianas, lo que llamó la atención de la directiva 'íntima'.

Con los blanquiazules pudo jugar la Copa Libertadores, aunque su producción goleadora fue escueta, con solo cuatro tantos. Sin embargo, su despliegue y entrega le valió para firmar por el OFI Creta en 2024, pero desvinculándose a inicios de este año para volver al país.

