Natalia Málaga sube al escenario en concierto de Eva Ayllón y recibe dedicatoria especial

Lo que parecía ser un concierto habitual de Eva Ayllón terminó convirtiéndose en una escena inesperada y emotiva. La reconocida cantante criolla decidió presentar a Natalia Málaga frente a todos y dedicarle una dedicatoria especial, provocando aplausos, risas y hasta un beso que selló la cercanía de ambas.

Eva Ayllón y su dedicatoria especial a Natalia Málaga

Todo comenzó cuando Eva Ayllón, en pleno concierto, detuvo la música para anunciar que quería invitar a alguien muy especial. La cantante criolla llamó al escenario a la exentrenadora de vóley: "A la que no le gusta que le digan mánager: ¡Natalia Málaga!", gritó con picardía.

El público, que ya intuía algo distinto en el ambiente, recibió con ovaciones a Natalia Málaga. Aunque en un primer momento se mostró reacia a ocupar el centro de la atención, terminó cediendo ante la insistencia de Eva Ayllón y los aplausos que bajaban desde las butacas del teatro.

Ya en escena, ambas se dieron un abrazo y un beso en la mejilla que encendió las cámaras de los asistentes. En ese instante, la cantante criolla soltó una dedicatoria que hizo vibrar el auditorio: "Un placer tenerte conmigo, muchas gracias. Mi suerte ha cambiado a tu lado ".

Natalia Málaga, sin tomar el micrófono, respondió con una sonrisa. Vestida con su polera de staff, se retiró entre risas y hasta se dio el lujo de soltar una última broma tocando el teclado antes de volver a los bastidores.

Eva Ayllón, en tanto, no dejó pasar la oportunidad para meterle picardía a la escena. "Digo que mi suerte ha cambiado porque me caraj* como ustedes no tienen idea. ¡Cómo fastidia esta mujer!"*, dijo, arrancando carcajadas inmediatas de los asistentes.

¿Natalia Málaga y Eva Ayllón tienen una relación?

Recordemos que desde hace años circulan rumores sobre una supuesta relación entre Natalia Málaga y Eva Ayllón. Sin embargo, la exvoleibolista decidió sentarse frente a Magaly Medina para ponerle punto final a esas especulaciones que no han dejado de perseguirla.

Natalia Málaga aclaró que no mantiene ninguna relación sentimental con Eva Ayllón, tal como se especulaba en distintos medios y redes sociales. "No es mi pareja. Les encanta el morbo y la cochinada", dijo, dejando claro que su vínculo con la cantante criolla es únicamente amical.

Además, recalcó que lo que las une es una amistad de años, basada en confianza y respeto. "No soy pareja de Eva Ayllón. Eva es mi íntima amiga, una amiga que trabaja conmigo, que nos conocemos muchísimo. No tiene nada que hacer esta situación que han levantado polvo como si fuéramos la pareja del año", añadió.

