Borja Iglesias, futbolista que se pinta las uñas para apoyar la lucha contra la homofobia, recibe fuertes insultos

La vida de Borja Iglesias volvió a ser noticia, esta vez por su iniciativa de concienciación. El delantero del Celta de Vigo, conocido por pintarse las uñas para apoyar la lucha contra la homofobia, recibió fuertes insultos. Sin embargo, también recibió un respaldo masivo que destacó el poder del deporte para generar conciencia social.

Borja Iglesias recibe insultos homofóbicos

Desde 2020, el futbolista del Celta de Vigo, Borja Iglesias se pinta las uñas, como forma de protesta y en apoyo a causas sociales, como la lucha contra el racismo y la homofobia.

"Me pinto las uñas, porque es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo. Pero también me viene bien contra la homofobia. Además, tengo que admitir que me gustan", declaró el jugador en X (antes Twitter).

A pesar de identificarse como heterosexual y compartir su vida con su pareja María Valero, Borja Iglesias se ha ganado el respeto de la comunidad LGBTIQ+ como un aliado visible.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para Borja Iglesias. Durante un partido en el Sánchez-Pizjuán de Sevilla, fue víctima de insultos homofóbicos: "A ver si te mueres, ma**cón de mi**da" y "Ma**cones, fuera del fútbol ya", fueron algunos de los comentarios que recibió del público rival.

Incluso, los ataques contra el futbolista del Celta de Vigo continuaron en redes sociales, con mensajes que incluían frases como "Muérete ma**cón".

Hinchas respaldan a Borja Iglesias

La iniciativa de Borja Iglesias no quedó solo en él. Este domingo 18 de enero, durante el partido del Celta de Vigo contra el Rayo Vallecano en el Estadio Abanca Balaídos, miles de hinchas respondieron pintándose las uñas en señal de solidaridad.

El Estadio Abanca Balaídos se llenó de color y mensajes de apoyo, demostrando que el fútbol puede ser un altavoz para la tolerancia y el respeto. Borja Iglesias, que empezó pintándose las uñas para generar conciencia sobre racismo y homofobia, vio cómo su iniciativa se multiplicaba por miles entre la afición.

Asimismo, varios titulares del Celta de Vigo saltaron al campo con las uñas pintadas, convirtiendo el gesto en una postura oficial contra la intolerancia.

Así, pese a los insultos homófobos que recibió, Borja Iglesias vio cómo su idea de pintarse las uñas contra la homofobia se viralizaba entre hinchas y compañeros del Celta, llenando el estadio de color, aplausos, fotos y mensajes de apoyo solidario por todas partes.