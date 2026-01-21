Hernán Barcos se rinde ante dos fichajes de Alianza Lima: "Jugadores de mucha jerarquía"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Aunque este 2026 Alianza Lima decidió no renovarle contrato, Hernán Barcos mantiene un vínculo de cariño y admiración hacia el club. El 'Pirata' rompió su silencio y se refirió a los dos fichajes más destacados de la temporada, dejando claro que ve con buenos ojos su llegada y su aporte al equipo.

Barcos se rinde ante fichajes de Alianza

En el programa Con calle y cancha, Hernán Barcos habló de los delanteros que llegaron para disputar su lugar en el ataque de Alianza Lima. "Son dos jugadores de mucha jerarquía, de respeto, que creo que le hacen bien a Alianza y le van a ayudar mucho", dijo el atacante de FC Cajamarca.

Sobre Luis Ramos, resaltó que "conoce el fútbol peruano, sabe cómo manejarse", mientras que de Federico Girotti, recién llegado desde Argentina, comentó: "Tiene jerarquía, sabe jugar en equipo grande. No creo que le pese. Les deseo lo mejor y seguro harán las cosas bien".

Hernán Barcos frente a Alianza Lima

Uno de los momentos que genera más expectativa es el enfrentamiento de Hernán Barcos contra Alianza Lima, un partido cargado de historia y emociones.

Sobre esto, el 'Pirata' fue honesto y dijo: "Se dará en la última fecha. Obviamente, será emotivo por todo lo que uno ha vivido, pero estamos concentrados en el campeonato y tratando de hacer bien las cosas".

Aún así, Hernán Barcos no ha confirmado si será su último partido, dejando abierta la posibilidad de seguir jugando más allá de diciembre:

"Es una opción (que sea su último partido). No puedo decir que sí o que no. Iré evaluando mes a mes. Ni lo he pensado todavía porque no sé si voy a llegar a diciembre a retirarme o seguir jugando, no lo contemplo todavía".

Barcos aún no supera a Alianza Lima

Recordemos que en la presentación oficial de FC Cajamarca, Hernán Barcos no dudó en mostrar todo su cariño por Alianza Lima cuando lo consultaron sobre su etapa en el club: "Siempre (está en mi corazón). Uno se desvincula del contrato, pero no del corazón".

Quedó claro que, pese a no estar ya en la cancha con los colores 'íntimos', los momentos y la relación con Alianza Lima siguen muy presentes.

Así, Hernán Barcos se rindió ante los dos fichajes de Alianza Lima, destacando la jerarquía y el talento de Luis Ramos y Federico Girotti, y dejando en claro que sigue respetando al club que fue clave en su carrera.