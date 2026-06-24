Brasil, con la vuelta de Neymar, goleó 3-0 a Escocia y pasó de ronda del Mundial 2026 como primero de su grupo

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Brasil cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con un claro y contundente 3-0 sobre Escocia en la ciudad de Miami. Con doblete de Vinicius Junior y otro tanto de Matheus Cunha, los sudamericanos aseguraron su boleto a la siguiente ronda consagrándose como primero del grupo C.

Continúa la efectividad

Con la presencia de Ronaldinho Gaucho en el estadio, el pentacampeón del mundo salió con todo en busca de abrir el marcador rápido e ir cerrando el encuentro a su favor. Esto pudo darse al minuto siete a través de un craso error de la defensa europea la cual fue bien aprovechada por el siete brasileño.

Tras la presión de Rayan, la pelota quedó en los pies de Vinicius Junior quien con un solo toque se sacó al arquero y definió con la portería vacía. Con ello, el delantero del Real Madrid sumaba su tercer tanto en el torneo demostrando que podía ser la figura de Brasil como los hinchas tanto le exigían.

¡¡NO HAY QUE DORMIRSE CON VINI CERCA!! Ryan recuperó y Vinicius definió para el 1-0 de Brasil vs. Escocia en el arranque del partido. ¡La Canarinha quiere ser primero!



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A pesar de la victoria parcial, los dirigidos por Carlo Ancelotti continuaron atacando ante una Escocia que no sabía salir de la presión. Para colmo de males, el portero Angus Gunn fue protagonista en el segundo tanto brasileño con una salida en falso que ha dado que hablar.

Bruno Guimarães rompió líneas y apareció por la banda derecha sacando un centro que dejó pasar el guardameta. El error fue bien aprovechado por Vinicius Junior quien solo tuvo que poner la cabeza para anotar el segundo de su cuenta personal y el cuarto en lo que va de la Copa del Mundo.

¡¡¡MIAMI BAILA AL RÍTMO DE VINI!!! Mala salida de Gunn para que Vinicius quede solo y la empuje a la red. ¡Ahora si festeja su doblete!



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La vuelta de Neymar

Sin respuestas anímicas ni futbolísticas, la pelota continuó en poder de Brasil buscando aumentar el marcador. Por momentos, la posesión no generaba mayor peligro ya que la defensa escocesa retrocedió varios metros para así evitar una goleada.

Matheus Cunha finalmente anotó el 3-0 tras una serie de pases dentro del área rival. Minutos después, el delantero dejó el campo de juego para la esperada vuelta de Neymar quien no había visto acción con su selección desde el 2023.

El astro brasileño regaló chispazos de su fútbol en los minutos que jugó, aunque se notó la falta de continuidad que aqueja tras las constantes lesiones.

De esta manera, Brasil venció por 3-0 a Escocia consagrándose como primero de su grupo y asegurando su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.