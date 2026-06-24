Partidos de hoy, miércoles 24 de junio del 2026: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN VIVO

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/06/2026
VER EN VIVO HOY |La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia este miércoles 24 de junio una etapa crucial con el comienzo de la última fecha de la primera fase de grupos.
A partir de ahora, los equipos no solo jugarán por sumar puntos, sino por asegurar un lugar en la siguiente ronda del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.
La jornada contará con seis encuentros correspondientes a los grupos A, B y C, cuyos resultados serán determinantes para conocer a los primeros clasificados y eliminados de esta etapa.
Partidos de hoy por el Mundial 2026
La acción arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana) con dos encuentros claves del Grupo B.
Partidos de las 2:00 p.m.
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar
- Suiza vs Canadá
Posteriormente, desde las 5:00 p.m., será el turno del Grupo C, donde Brasil intentará confirmar su favoritismo y sellar su pase a la siguiente ronda.
Partidos de las 5:00 p.m.
- Marruecos vs Haití
- Brasil vs Escocia
Finalmente, la jornada culminará con los encuentros del Grupo A, que podrían definir el orden de clasificación de sus integrantes.
Partidos de las 8:00 p.m.
- México vs República Checa
- Sudáfrica vs Corea del Sur
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
Los encuentros de la Copa del Mundo podrán verse en territorio peruano a través de DSports y la plataforma de streaming DGO, que cuentan con los derechos de transmisión para gran parte de América Latina.
Asimismo, los aficionados podrán seguir las incidencias, estadísticas y resultados en tiempo real mediante las plataformas digitales oficiales de la FIFA y diversos portales deportivos especializados.
De acuerdo con la programación difundida, el único partido que será transmitido este miércoles 24 de junio por Disney+ será el encuentro entre Brasil y Escocia a las 5:00 p.m.
Asímismo, transmitirán en señal abierta y vía streaming, América TV y América TV GO en señal abierta el encuentro entre México y República Checa a las 8:00 p.m.
Fecha decisiva en la fase de grupos
La jornada de este miércoles marcará el inicio de las definiciones en el Mundial 2026. Con varios equipos peleando por la clasificación y otros buscando evitar la eliminación, cada partido tendrá una importancia especial de cara a los cruces de eliminación directa.
Los resultados que se registren hoy podrían empezar a perfilar el camino de las selecciones favoritas y dejar a más de una sorpresa fuera de competencia. Por ello, los hinchas del fútbol tendrán una agenda cargada de encuentros imperdibles durante toda la tarde y noche.