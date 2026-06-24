Partidos de hoy, miércoles 24 de junio del 2026: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN VIVO

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY |La Copa Mundial de la FIFA 2026 inicia este miércoles 24 de junio una etapa crucial con el comienzo de la última fecha de la primera fase de grupos.

A partir de ahora, los equipos no solo jugarán por sumar puntos, sino por asegurar un lugar en la siguiente ronda del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La jornada contará con seis encuentros correspondientes a los grupos A, B y C, cuyos resultados serán determinantes para conocer a los primeros clasificados y eliminados de esta etapa.

All to play for. 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Partidos de hoy por el Mundial 2026

La acción arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana) con dos encuentros claves del Grupo B.

Partidos de las 2:00 p.m.

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Suiza vs Canadá

Posteriormente, desde las 5:00 p.m., será el turno del Grupo C, donde Brasil intentará confirmar su favoritismo y sellar su pase a la siguiente ronda.

Partidos de las 5:00 p.m.

Marruecos vs Haití

Brasil vs Escocia

Finalmente, la jornada culminará con los encuentros del Grupo A, que podrían definir el orden de clasificación de sus integrantes.

Partidos de las 8:00 p.m.

México vs República Checa

Sudáfrica vs Corea del Sur

¡La última fecha de la fase de grupos comienza hoy! 🔥⚽#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Los encuentros de la Copa del Mundo podrán verse en territorio peruano a través de DSports y la plataforma de streaming DGO , que cuentan con los derechos de transmisión para gran parte de América Latina.

Asimismo, los aficionados podrán seguir las incidencias, estadísticas y resultados en tiempo real mediante las plataformas digitales oficiales de la FIFA y diversos portales deportivos especializados.

De acuerdo con la programación difundida, el único partido que será transmitido este miércoles 24 de junio por Disney+ será el encuentro entre Brasil y Escocia a las 5:00 p.m.

Asímismo, transmitirán en señal abierta y vía streaming, América TV y América TV GO en señal abierta el encuentro entre México y República Checa a las 8:00 p.m.

Fecha decisiva en la fase de grupos

La jornada de este miércoles marcará el inicio de las definiciones en el Mundial 2026. Con varios equipos peleando por la clasificación y otros buscando evitar la eliminación, cada partido tendrá una importancia especial de cara a los cruces de eliminación directa.

Los resultados que se registren hoy podrían empezar a perfilar el camino de las selecciones favoritas y dejar a más de una sorpresa fuera de competencia. Por ello, los hinchas del fútbol tendrán una agenda cargada de encuentros imperdibles durante toda la tarde y noche.