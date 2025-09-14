Canelo Álvarez vs. Crawford: ¿Quién ganó el enfrentamiento realizado en Las Vegas?

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este sábado 13 de septiembre Canelo Álvarez defendió sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano en el Allegian Stadium de Las Vegas, contra el estadounidense Terence Crawford.

Enfrentamiento esperado

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se retó el viernes por última vez con el estadounidense Terence Crawford, 24 horas antes de que se de la pelea. Los dos mejores de su generación, cumplieron con la báscula en una ceremonia de pesaje abierta al público en el T-Mobile Arena de la capital del juego.

Atrás quedaron las especulaciones y los números, ambos registraron 167 libras y medida, es decir, 75.764 kilos, dentro del límite de los supermedianos de 168 libras. Un pesaje sinigual, pues para el sábado ambos habían subido unos kilos.

Ambos deportistas se caracterizan por: La velocidad en el caso de Crawford, y la potencia de Canelo. En el caso del primero se espera que sea más rápido que el segundo, esta podría ser su más grande ventaja, mientras que en el caso de Canelo serían sus fuertes golpes.

¿Quién ganó la pelea?

El estadounidense Terence Crawford se alza como campeón de la noche en Las Vegas, pues superó al mexicano Canelo Álvarez, quien le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutible del peso supermediano.

Por decisión unánime con tarjetas favorables 116-112 y un doble 115-113 Crawford se convirtió en campeón indiscutible en tres divisiones distintas y además, mantenerse invicto.

Canelo, durante el combate, intentó abrirse meticulosamente la guardia de Crawford, pero no encontró la llave para hacerlo. Tras esta derrota perdió sus cinturones; de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB); y sumó su tercera caída como boxeador profesional.

La victoria convierte a Crawford en el primer boxeador en proclamarse campeón indiscutible en tres categorías de peso diferentes: Pesos Welter ligero y welter, así como campeón del mundo en cuatro divisiones. Cabe señalar que tuvo que subir dos categorías de peso para este combate.

En sus primeras declaraciones tras su victoria tuvo palabras de elogio hacia Canelo, "peleó como campeón". Crawford marcó el ritmo desde el inicio, pues supo neutralizar con maestría la ofensa de Álvarez, mantuvo la distancia mientras entraba y salía del peligro, logrando golpes contra su oponente. El asalto de este puso al mexicano en apuros.

Fue de esta manera que Terence Crawford se coronó como el campeón indiscutible del esperado combate contra Canelo Álvarez, alzándose con cuatro cinturones y convirtiéndose en el único boxeador en ser campeón en diferentes categorías de peso.