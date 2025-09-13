Se sigue alejando: Alianza Lima perdió 3-4 ante Deportivo Garcilaso en Matute y se complica en el Torneo Clausura

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima volvió a decepcionar a nivel local luego de la derrota ante Deportivo Garcilaso por 3-4 en condición de local. Con goles de Juan Diego Lojas, Pablo Erustes, Kevin Sandoval y Ezequiel Naya, los cusqueños lograron sumar tres puntos de vital importancia que por ahora los pone como únicos líderes del Torneo Clausura.

6 goles en la primera parte

Todo parecía indicar que el trámite del encuentro iba a ser favorable para los dirigidos por Néstor Gorosito ya que al minuto 5 Alan Cantero era derribado dentro del área por lo que Diego Haro no dudó en cobrar penal. Como ya es recurrente cuando se encuentra en el campo de juego, Hernán Barcos tomó la pelota, la acomodó y sacó un remate que fue imposible de atajar para Patrick Zubczuk.

Sin embargo, luego de este tanto todo fue cuesta arriba para Alianza Lima ya que Deportivo Garcilaso volteó el marcador gracias a los goles anotados por Juan Diego Lojas y Pablo Erustes. El elenco visitante aprovechó los errores de una improvisada zaga central íntima conformada por Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud.

Para colmo de males, el popular 'Chocherita' cometió un penal que fue validado por el VAR y el cual fue transformado por el zurdo Kevin Sandoval. Minutos después, Ezequiel Naya parecía poner el punto final al marcador a través de un potente zurdazo que fue imposible de atajar para Guillermo Viscarra. Los íntimos lograron acortar la diferencia mediante un golazo de media distancia de Fernando Gaibor.

Horror defensivo de Alianza. Pase flotante, altísimo, sin riesgo cae en el área. Tres contra dos. Enríquez pierde casi solo la posición, mientras Chávez y Archimbaud quedan hipnotizados con la pelota. Inexplicable cómo esta pelota llegó tan cómoda a Erustes. pic.twitter.com/SULNeFxrBU — Hache (@eljuegosagrado_) September 14, 2025

No alcanzó

Con la firme consigna de empatar el marcador y darlo vuelta, Alianza Lima salió con todo en la segunda parte, aunque no realizó variantes. Las bandas fueron el camino elegido por los íntimos para tratar de generar peligro a un sistema defensivo rival que en todo momento permaneció ordenado.

Noticia en desarrollo...