Alex Valera se defiende de las críticas por su ausencia en la Selección Peruana: "A mí no me afecta"

La eliminación de la Selección Peruana del Mundial 2026 sigue dando que hablar. Uno de los jugadores más señalados por la hinchas en estas últimas semanas fue Alex Valera. El delantero de Universitario quedó desconvocado en el inicio de la última fecha doble debido a una dolencia muscular que arrastraba a raíz del último partido que disputó en el Torneo Clausura.

Alex Valera se defiende de las críticas

Sin embargo, gran parte de la hinchada cuestionó este hecho asegurando que una vez más el delantero se estaría negando a jugar por la Bicolor como en anteriores oportunidades. Finalmente, luego de varios días de silencio, el ariete crema respondió a estos cuestionamiento minutos antes de tomar el vuelo que llevó al elenco merengue hasta la ciudad de Arequipa para el duelo ante Melgar de este domingo.

Ahí, Alex Valera desmintió haberse negado a jugar por la Selección Peruana afirmando que la lesión que lo sacó de esta última fecha doble existió y fue certificada por el cuerpo médico de la FPF. Por ello, lamentó que se estén inventando otro tipo de versiones y dejó en claro que por ahora su único objetivo es disputar estos duelos claves con Universitario.

"Si me desconvocaron, fue porque el médico me revisó, no fue por ninguna excusa ni por los problemas que tuve anteriormente, sino por una lesión. En todo caso, deberían preguntarles a ellos que me evaluaron y sacarse de dudas en vez de estar inventando cada cosa, porque a mí no me afecta. Yo estoy enfocado ahora en Universitario y mi actitud está al 100% con ellos", indicó.

"Dan afirmar que en la selección no hay profesionales de calidad y yo creo que si me desconvocaron fue porque el médico me revisó. Cada uno se hace responsable de sus actos y no busca culpables. La experiencia no le sirvió (Barcos)"



🗣️ Alex Valera, jugador de Universitario pic.twitter.com/uf3DBF5ba6 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 13, 2025

Negó problemas con Guerrero y Carrillo

En esa misma línea, Valera aclaró el supuesto problema que tendría con Paolo Guerrero y André Carrillo al interior de la Bicolor. De acuerdo a su versión, no tiene ningún tipo de diferencia con ambos jugadores y que esto había sido respondido por los propios señalados.

"Yo me he encontrado con Paolo Guerrero en el clásico y nos llevamos bien. Él es una persona y un referente del fútbol, no tengo problemas con él ni con André Carrillo ni con nadie. No sé de dónde salió ese invento y ahora lo digo, no tengo problemas con ninguno de los dos, incluso ellos mismos lo han dicho. No sé qué está pasando, pero tantas cosas que inventan, no sé qué quieren lograr", añadió.

En consecuencia, Alex Valera descartó haberse negado a jugar en la Selección Peruana asegurando que si estuvo lesionado y que el equipo médico de la FPF lo confirmó.