Universitario: ¿Por qué la 'U' no jugará en el Monumental los últimos partidos del Clausura 2025?

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes ha sorprendido a sus hinchas al anunciar que no jugará en el Estadio Monumental los últimos partidos del Torneo Clausura 2025. La 'U' tendrá que mudarse a otro recinto, y aquí te explicamos la verdadera razón detrás de este inesperado cambio de escenario.

Universitario no jugará en el Monumental

El equipo de Jorge Fossati llega al tramo final del Torneo Clausura 2025 como el principal candidato. Con 30 puntos y a falta de seis fechas, los 'cremas' no solo buscan sumar otro título, sino también mantener el ritmo que les permitió ganar el Apertura.

Universitario de Deportes ha mostrado un nivel sólido en todas sus líneas y ahora afronta choques decisivos. Entre los más esperados está el clásico frente a Sporting Cristal, programado para el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional, un duelo que atrapará la atención de todo el país.

Además, Universitario de Deportes deberá enfrentar a Ayacucho FC, pero la Liga de Fútbol Profesional realizó un cambio de último momento.

El encuentro, originalmente pactado en el Estadio Monumental, se jugará finalmente en el Estadio Nacional el lunes 20 de octubre a las 20:15 horas, debido a trabajos de refacción para la final de la Copa Libertadores 2025.

Franco Velazco, administrador del club, explicó que el cambio se debió a un pedido de CONMEBOL para garantizar que el gramado del Estadio Monumental esté en óptimas condiciones para la final continental.

"El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de CONMEBOL, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores", dijo Velazco en sus redes sociales.

Partidos restantes de Universitario

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (miércoles 15 de octubre / 20:00 horas / Estadio Nacional)

Sporting Cristal vs Universitario (miércoles 15 de octubre / 20:00 horas / Estadio Nacional) Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / Estadio Nacional)

Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / Estadio Nacional) Fecha 16: ADT vs Universitario (programación por confirmar)

ADT vs Universitario (programación por confirmar) Fecha 17: Universitario Descansa

Universitario Descansa Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar)

Universitario vs Deportivo Garcilaso (programación por confirmar) Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (programación por confirmar)

Así, Universitario de Deportes cierra la recta final del Torneo Clausura 2025 con sus últimos partidos fuera del Monumental debido a los trabajos de refacción en el gramado para la final de la Copa Libertadores 2025. La 'U' tendrá que adaptarse al Estadio Nacional, mientras sus hinchas se preparan para apoyar al equipo en esta etapa decisiva.