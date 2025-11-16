Jean Ferrari le responde con todo a Ricardo Gareca: "Ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista"

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Salió con todo! El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, respondió fuertemente a Ricardo Gareca, quien en en último retorno al país dejó a entrever su sorpresa a la crítica por la falta de recambio que está adoleciendo la Selección Peruana de Fútbol con miras al nuevo proceso bajo al mando - momentáneamente - de Manuel Barreto.

El estratega argentino de 67 años estuvo en Lima por esta semana para reencontrarse con algunos de sus exdirigidos, con el propósito de recordar los ocho años de la histórica clasificación al mundial de Rusia 2018, el 15 de noviembre del año 2017; sin embargo, no se estaría llevando un buen recuerdo a casa.

"No sé qué busca con tanta entrevista"

En entrevista brindada a El Comercio, Ricardo Gareca sacó cara por su ciclo en la Videna y la cantidad de partidos en promedio (80) que tienen los seleccionados nacionales, dejando claro que es algo inaudito que se hable del recambio por estos tiempos.

Tras calificar como "increíble" las especulaciones sobre la falta de jugadores para la "Bicolor", el actual director general de la FPF le respondió en su cuenta de "X" (Twitter), acusándolo de que el proceso debió empezar consigo, así como sus últimas experiencias tras dejar la Federación Peruana de Fútbol.

"Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien", escribió.

Como se recuerda, las dos últimas etapa del estratega no han sido las más fructíferas. En 2023 regresó a Vélez Sarsfield; no obstante, no pudo lograr el mismo éxito del pasado, puesto que, solo dirigió 12 partidos, estando en el cargo de marzo a junio del año en mención. Su paso por la Selección Chilena de Fútbol fue negativo, quedando en el último lugar de las eliminatorias para el mundial del 2026.

También quiere volver a la Videna

Quien sí dejó en claro su deseo de volver a la FPF fue su expresidente, Edwin Oviedo. En entrevista exclusiva para Exitosa, también recordó la clasificación a una justa mundialista luego de 36 años, expresando su deseo de regresar a la Videna.

"Después de ver toda esta situación difícil en la que está nuestra selección, sería un honor para mi volver a trabajar para nuestra selección, por supuesto que sí", mencionó en "Exitosa Deportes".

Además, fue totalmente crítico de la actual gestión que preside Agustín Lozano y Jean Ferrari, 'sacando chapa' por los logros obtenidos, junto con Gareca, entre los que destacan la clasificación al mundial, dos repechajes y el subcampeonato de la Copa América Brasil 2019.

"Gareca del año 2015 al año 2018 nos llevó a un quinto puesto. Del 2019 al 2022 nuevamente nos llevó a un repechaje. Y este último proceso, donde tuvieron como 4 técnicos, hemos quedado novemos, por poco últimos. Las decisiones que están tomando en la FPF no son las adecuadas", expresó.

Tras lo revelado por parte y parte, demuestran el conflicto interno que sostienen, situación que no le hace nada bien a la Selección a horas de disputar su segundo amistoso en Rusia contra Chile, este 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi, desde las 12:00 m.