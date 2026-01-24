'Chiquito' Flores se disculpa tras apoyar a Zambrano, Trauco y Peña pese a la denuncia por abuso sexual

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la polémica que generaron sus declaraciones sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, 'Chiquito' Flores decidió romper su silencio y ofrecer una disculpa pública. El exarquero admitió que sus comentarios fueron mal elegidos, agradeció a sus compañeros del pódcast por orientarlo y reconoció que debía actuar con más responsabilidad al referirse a un tema tan sensible.

'Chiquito' Flores y sus comentarios

La controversia estalló el jueves 22 de enero, cuando 'Chiquito' Flores comentó durante un pódcast que "cuando una mujer y un hombre quedan para verse en un hotel, no es solo para hablar", una opinión que rápidamente se viralizó y desató críticas en redes sociales.

"Yo también he sido futbolista. Creo que una mujer, cuando te invitan a cenar, ya es normal. Pero al siguiente día le dices 'amiga, estoy en el hotel'. Si tú vas es por algo, no vas para vernos la cara", dijo el exarquero de la selección peruana.

Además, agregó: "La gente me va a decir 'tú también haces lo mismo'. No, es que cuando uno invita a alguien al hotel es para qué, para echarme a dormir y contarnos cuento. Tampoco es así".

Tras ello, el MIMP cuestionó las declaraciones del exfutbolista y señaló que podrían implicar una supuesta responsabilidad compartida de la víctima. La institución advirtió que este tipo de discursos contribuye a normalizar la violencia y a revictimizar a quienes denuncian.

"Lo que están haciendo estos comentarios es hacer pensar a la sociedad que estas conductas son toleradas y no es así", señaló la vocera del MIMP, Jacqueline Valenzuela.

'Chiquito' Flores pide disculpas

Ante la ola de cuestionamientos, el exfutbolista de Universitario de Deportes no tardó en reconocer su imprudencia. "Se ha hecho muy viral el video donde hablo y yo soy hombrecito en reconocer mis errores. Me quedé en outside con lo que dije y agradezco a la mesa que me ayudó a opinar del tema", declaró.

'Chiquito' Flores añadió que su intención nunca fue causar daño ni minimizar la gravedad de la denuncia, sino que fue un error humano: "Soy de las personas que comete errores en la vida y pido disculpas públicamente a todos sin excepciones, porque creo que soy un ser humano. Las disculpas del caso a todos".

Así, 'Chiquito' Flores buscó enmendar su error tras sus comentarios defendiendo a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco frente a la denuncia por presunto abuso sexual, reconociendo públicamente que su opinión no fue la indicada y agradeciendo el respaldo de sus compañeros al momento de tratar un tema tan delicado.