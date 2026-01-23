'Chiquito' Flores y Pedro García lanzan polémicas declaraciones sobre denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Desde que se conoció la denuncia sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, el tema despertó todo tipo de reacciones. Entre ellas, sobresalieron las declaraciones de Pedro García y de 'Chiquito' Flores', quienes no dudaron en dar su postura de lo ocurrido, desatando un intenso debate en redes sociales.

¿Pedro García defiende a jugadores?

En la última emisión del programa digital Doble Punta, Pedro García afirmó que, pese a la gravedad de la denuncia, no condenará a los jugadores, porque "todos los seres humanos cometemos errores".

Pedro García me cae muy bien y es un gran profesional, pero acá patina feazo. Fallar es irte de juerga, ser infiel, llegar borracho a un entrenamiento.



Abusar de una mujer es un acto atroz, prácticamente le destruiste la vida. No seas malo.pic.twitter.com/Jt3tCMyg1o — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) January 22, 2026

"El ser humano, su condición humana incluye fallar. Ahora, ¿yo voy a crucificar al que falló? Yo cristiano no lo crucifico porque los seres humanos somos seres fallidos. ¡Ay, no! Yo no fallo, yo no tengo pecado. No. Los seres humanos fallan", expresó.

Para cerrar su intervención, Pedro García añadió: "¿Me quiero poner en el plan acusador de decir: Tú pecador, yo santo? El que lo quiera hacer, hágalo. Yo no lo quiero hacer. El que la condición humana la condición humana incluye que somos seres fallidos. A veces fallamos con énfasis, recontra cag*ndola toda. Es el caso de ellos".

'Chiquito' Flores y su polémico comentario

No menos comentadas fueron las declaraciones de Juan 'Chiquito' Flores, exarquero de la selección peruana y hoy comentarista en diversos programas digitales, quien abordó el caso en el programa El Último Aliento, aunque de forma muy polémica y cuestionable.

Chiquito Flores sobre Zambrano, Peña y Trauco: "Yo también he sido futbolista. Si una mujer va contigo a un hotel, no es solo para mirarse las caras."



no existe un jugador que no sean un maldito violin?? pic.twitter.com/DihLED4DIb — emilio (@Uncafecommie) January 22, 2026

"Yo también he sido futbolista. Si una mujer va contigo a un hotel, es por algo y no es solo para mirarse las caras. Ahora, la gente me va a decir que yo hago lo mismo, pero si uno invita a alguien a un hotel no es para echarme a dormir o contarle cuentos. No quiero defender a nadie, pero hay que ver la profundidad del tema", dijo.

En ese momento, uno de sus compañeros intervino y señaló: "Si están en un hotel, han conversado, han visto una película o han brindado, incluso si están desnudos en la cama, si la chica dice 'no quiero hacer el amor contigo', eso no tiene que pasar".

Sin embargo, el exarquero de Universitario de Deportes insistió con un "¿Estás seguro?", dejando sorprendidos a los otros panelistas.

Así, las polémicas declaraciones de 'Chiquito' Flores y Pedro García sobre la denuncia sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde fueron duramente criticadas.