Cienciano se burla de Alianza Lima con sarcástico mensaje tras triunfo en Cusco

Cienciano sumó tres puntos importantes que le permiten mantenerse en la zona media de la tabla del Torneo Clausura. Tras vencer 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco, los imperiales aprovecharon la ocasión para burlarse de los íntimos con un sarcástico mensaje.

Triunfo de Cienciano ante Alianza Lima

Cienciano y Alianza Lima midieron fuerzas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, en un duelo cargado de emociones de principio a fin. Ambos equipos necesitaban el triunfo, pero fueron los cusqueños quienes lograron imponerse y quedarse con los tres puntos.

El inicio del encuentro favoreció a los locales. A los 11 minutos, Alejandro Hohberg abrió el marcador con un gol que encendió a la hinchada. Solo cuatro minutos después, Jimmy Valoyes amplió la ventaja para Cienciano, aprovechando la presión en el área rival y consolidando un arranque perfecto para los imperiales.

Alianza Lima intentó reaccionar, pero el partido se complicó aún más tras la expulsión de Carlos Zambrano, quedando con un hombre menos. A pesar de esta desventaja, los íntimos mostraron carácter y lograron descontar con Paolo Guerrero a los 54 minutos, intentando acercarse en el marcador y mantener la esperanza.

Finalmente, Cienciano sostuvo la ventaja y cerró el partido 2-1, consiguiendo un triunfo fundamental en casa. Con este resultado, los cusqueños suman puntos valiosos en busca de sus objetivos en el Torneo Clausura, mientras que Alianza Lima se complica en la tabla y deberá reajustar su estrategia para los próximos partidos.

Cienciano se burla de Alianza Lima

Lo que más llamó la atención tras el partido fue la reacción del club cusqueño en sus redes sociales. Cienciano publicó dos imágenes con un tono sarcástico, celebrando su victoria de manera creativa.

En una de las publicaciones, se observaba al burro y al gallo negra, mascotas de Cienciano y Alianza Lima, respectivamente. El gallo aparecía triste frente a la mirada desafiante del burro, acompañada de emojis de copa y gesto de silencio, una clara burla al rival.

En otra publicación, el club cusqueño destacó a Alejandro Hohberg y Cristian Neira con la frase "puro biri biri" , generando múltiples reacciones entre los hinchas de ambos equipos.

Cienciano se impuso 2-1 sobre Alianza Lima en un encuentro donde los cusqueños dominaron desde el inicio y supieron mantener la ventaja. Además de la victoria en el campo, el club resaltó su triunfo con un sarcástico mensaje en redes sociales, mismo que fue muy comentado.