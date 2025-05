¡Como Alianza Lima! Barcelona estalla por polémico arbitraje tras caer ante el Inter: "No es la primera vez"

07/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras quedar fuera en semifinales de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán, el FC Barcelona ha estallado de indignación. Aunque el marcador global fue cerrado (4-3), lo que realmente ha generado malestar en el vestuario es el arbitraje de Szymon Marciniak, al que acusan de ser parcial y favorecer al equipo italiano en varias jugadas clave.

Hansi Flick y su plantel explotan tras derrota

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, conocido por ser reservado cuando se trata de hablar sobre los árbitros, no pudo ocultar su enojo tras el partido. A pesar de no entrar en detalles, dejó un mensaje claro: "No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50/50 era para ellos".

El entrenador alemán del FC Barcelona admitió que se lo dijo personalmente a Szymon Marciniak tras el final del partidazo.

Por otro lado, los jugadores del Barcelona no ocultaron su frustración. Pedri fue de los más directos: "No es la primera vez que nos pasa con este árbitro, la UEFA debería mirarlo, hay cosas que no entiendo".

🚨🗣️ Pedri: "No es la primera vez que pasa con este árbitro. La UEFA debería mirarlo. Mkhitaryan debería estar expulsado. Son varias"



Eric García, por su parte, destacó que "siempre que venimos a este estadio pasan cosas ajenas que no nos favorecen". Iñigo Martínez finalizó con: "Siempre cayeron del mismo lado".

Desde el club consideran que el nivel del arbitraje no estuvo a la altura de una semifinal de Champions, y que eso influyó directamente en el resultado. Pese a que no presentarán una queja oficial ante la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA), el malestar es evidente.

Marciniak y su historial con el Barcelona

El árbitro Marciniak ya había dirigido al Barcelona en otras ediciones de la Champions, y en esas ocasiones, los resultados no favorecieron al conjunto catalán.

Barcelona apenas ha podido ganar uno de los seis partidos arbitrados por Szymon Marciniak, cuando venció al Lyon en 2019. Las demás terminaron en dos empates y tres derrotas, siendo las más recordadas las goleadas ante PSG y Juventus.

El club no ha olvidado que en 2022, en otro duelo contra el Inter, los árbitros Higler y Van Boekel, los mismos que estuvieron en el VAR esta vez, no sancionaron una clara mano de Dumfries ni dieron por válido un gol de Pedri.

Tras el pitazo final de la semifinal de Champions, las quejas no tardaron en aparecer. Tanto el cuerpo técnico como varios jugadores manifestaron su incomodidad por el polémico arbitraje de Szymon Marciniak.