Con Chávez otra vez de volante: El once de Alianza Lima para enfrentar a Colo Colo en Uruguay

Alianza Lima se alista para cerrar su participación en la Serie Río de la Plata jugando ante Colo Colo en un encuentro programado para este domingo 18 de enero a las 19:00 horas. Los íntimos buscarán despedirse de este certamen con una victoria luego de acumular dos derrotas ante Independiente y Unión de Santa Fe.

El once de Pablo Guede con Chávez de volante

Lejos de los resultados negativos, los hinchas han cuestionado el rendimiento del equipo y especialmente las alineaciones de Pablo Guede. Los principales comentarios han hecho hincapié en el cambio de posición de algunos jugadores como ver a Jairo Vélez de lateral derecho o a Federico Girotti de extremo derecho.

Ahora, todo hace indicar que la tendencia se mantendrá luego que se conociera el posible once que alineará ante Colo Colo. En el arco y en la defensa parecen no haber mayores sobresaltos ya que Guillermo Viscarra defenderá la portería de Alianza Lima, teniendo por delante a una línea de 4 jugadores conformada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Mateo Antoni.

En el medio campo es donde los aficionados mostraron mayor preocupación ya que Gianfranco Chávez, central de formación, volvería a ser utilizado como volante de marca junto a Sergio Peña y Jairo Vélez.

Con ello, el ataque quedará integrado por Eryc Castillo, Gaspar Gentille y Paolo Guerrero. Todo hace indicar que Federico Girotti volverá a esperar desde el banco de los suplentes a pesar de ser el 9 estrella fichado para este 2026.

La respuesta de Sergio Peña a las críticas

Uno de los más apuntados tras la derrota ante Unión de Santa Fe fue Sergio Peña no solo por el gol sino por su rendimiento en general. La respuesta del habilidoso jugador no tardó en darse a través de sus redes sociales.

El jugador de la Selección Peruana aseguró que Dios conoce su destino y que este se seguirá esforzándose cada día más por él y sus seres queridos.

"La vida golpea, la gente decepciona pero todo, absolutamente todo tiene un propósito y cuando haces las cosas con el corazón y la mente, todo siempre se resuelve. Dios y el universo en algún momento lo ponen todo a tu favor, no me siento a esperarlo, me mato cada día para que ese momento llegue, no me desespero pero sí lo espero", precisó.

En resumen, Pablo Guede volverá a mandar un once con sorpresas en lo que será el último amistoso de Alianza Lima en Uruguay ante Colo Colo.