Sergio Peña se defiende con mensaje reflexivo en medio de críticas por autogol con Alianza Lima

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras el polémico autogol durante el partido contra Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata 2026, Sergio Peña se defendió con mensaje reflexivo en medio de críticas por autogol con Alianza Lima, buscando explicar cómo enfrenta los golpes de la vida y la presión mediática mientras continúa enfocado en su carrera y en su familia.

Críticas y reclamos contra Sergio Peña

Desde el primer minuto, el '10' de Alianza Lima se volvió tendencia por un blooper con su arquero Alejandro Duarte; quiso cederle el balón y terminó en su propio arco, dejando complicado a Alianza Lima.

La acción no pasó desapercibida para los hinchas, que rápidamente recurrieron a las redes sociales para expresar su molestia y, en muchos casos, pedir que Sergio Peña deje de portar la camiseta con el número 10.

Durante el encuentro, también se viralizó un reclamo fuerte de Pablo Guede, entrenador argentino de Alianza Lima, quien se dirigió a Sergio Peña con estas palabras: "Peña, tú la agarras acá y no eres capaz de jugar para adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? ¡Juega para adelante!".

El reclamo generó un debate en medios y plataformas digitales sobre la presión que viven los futbolistas, aunque posteriormente Pablo Guede explicó que su comentario fue algo normal dentro del desarrollo del partido:

"Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas, eh".

Peña responde con mensaje de reflexión

Frente a la ola de críticas, Sergio Peña decidió pronunciarse vía redes sociales con un mensaje reflexivo sobre su vida, su familia y su manera de enfrentar los retos. Entre sus palabras, dejó en claro su resiliencia y valores personales:

"Mis padres me criaron bien, se mataron por mis hermanos y por mí, mi abuela luchó y lucha cada día por todos nosotros y mi familia nunca me dio la espalda, mi hija tiene una buena educación, mi novia y yo somos felices viviendo, superando etapas y metas, cada día me enamoro más de la vida, de lo que me da y de lo que me quita".

Además, el '10' de Alianza Lima reafirmó que, a pesar de los golpes de la vida y las críticas, siempre buscará salir adelante:

"La vida golpea, la gente decepciona pero todo, absolutamente todo tiene un propósito y cuando haces las cosas con el corazón y la mente, todo siempre se resuelve. Dios y el universo en algún momento lo ponen todo a tu favor, no me siento a esperarlo, me mato cada día para que ese momento llegue, no me desespero pero sí lo espero".

Así, tras el autogol con Alianza Lima frente a Unión de Santa Fe en la Serie Río de La Plata 2026, Sergio Peña respondió con un mensaje reflexivo en medio de las críticas, destacando su esfuerzo y resiliencia.