RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Gran remate

Alex Valera anotó el 1-1 de Perú ante Rusia con potente remate desde fuera del área

Sobre el final del encuentro, Alex Valera sacó un potente remate desde fuera del área que fue imposible de atajar para el portero Safanov. Perú vuelve a anotar tal como sucedió en Chile.

Alex Valera convirtió el 1-1 de Perú ante Rusia.
Alex Valera convirtió el 1 1 de Perú ante Rusia. (Foto: Movistar)

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/11/2025

Síguenos en Google News Google News

La Selección Peruana encontró el ansiado empate ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo gracias a un remate desde fuera del área de Alex Valera. Al minuto 81, el atacante nacional, que había ingresado en la segunda mitad, probó de muy lejos y batió la resistencia del guardameta Safanov que tuvo responsabilidad en este tanto.

Con ello, el delantero de Universitario convierte su cuarto tanto en la Bicolor. Además, el combinado patrio logró convertir el segundo tanto en la era comandada por Manuel Barreto tal como sucedió en Chile con César Inga.

Alex Valera convierte el 1-1 ante Rusia

Con la derrota parcial, Manuel Barreto decidió cambiar todo el frente de ataque ordenando los ingresos de Kevin Quevedo, Yordy Reyna y Alex Valera. Con ello, la Selección Peruana avanzó varios metros y logró quitarle la posesión de la pelota al combinado local.

Justamente, el delantero centro de la 'U' logró el ansiado empate sobre el minuto 81. Un pase desde el centro del campo llegó a los pies de Quevedo quien de inmediato tocó al centro para el atacante.

Alex Valera avanzó algunos metros, pero no encontró opciones para seguir progresando en ataque. Fue ahí cuando el goleador de la Liga 1 decidió pegarle desde fuera del área convirtiendo el empate parcial.

Pedro Gallese y su terrible blooper para el 1-0 de Rusia sobre la Selección Peruana en amistoso
Lee también

Pedro Gallese y su terrible blooper para el 1-0 de Rusia sobre la Selección Peruana en amistoso

Noticia en desarrollo...

Jorge Fossati dejaría Universitario: Grandes de México buscan al 'Nonno' tras tricampeonato con la 'U'
Lee también

Jorge Fossati dejaría Universitario: Grandes de México buscan al 'Nonno' tras tricampeonato con la 'U'

Temas relacionados Alex Valera amistoso internacional fecha FIFA Rusia Selección Peruana

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA