Alex Valera anotó el 1-1 de Perú ante Rusia con potente remate desde fuera del área

La Selección Peruana encontró el ansiado empate ante Rusia en la ciudad de San Petersburgo gracias a un remate desde fuera del área de Alex Valera. Al minuto 81, el atacante nacional, que había ingresado en la segunda mitad, probó de muy lejos y batió la resistencia del guardameta Safanov que tuvo responsabilidad en este tanto.

Con ello, el delantero de Universitario convierte su cuarto tanto en la Bicolor. Además, el combinado patrio logró convertir el segundo tanto en la era comandada por Manuel Barreto tal como sucedió en Chile con César Inga.

Alex Valera convierte el 1-1 ante Rusia

Con la derrota parcial, Manuel Barreto decidió cambiar todo el frente de ataque ordenando los ingresos de Kevin Quevedo, Yordy Reyna y Alex Valera. Con ello, la Selección Peruana avanzó varios metros y logró quitarle la posesión de la pelota al combinado local.

Justamente, el delantero centro de la 'U' logró el ansiado empate sobre el minuto 81. Un pase desde el centro del campo llegó a los pies de Quevedo quien de inmediato tocó al centro para el atacante.

Alex Valera avanzó algunos metros, pero no encontró opciones para seguir progresando en ataque. Fue ahí cuando el goleador de la Liga 1 decidió pegarle desde fuera del área convirtiendo el empate parcial.

