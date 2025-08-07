RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Corazón solidario! Fundación de Kylian Mbappé construyó cancha deportiva y escuela en Perú

Kylian Mbappé sorprendió a sus seguidores de Perú al compartir en sus redes sociales el noble gesto que tuvo al ayudar a un grupo de jóvenes y niños. Mediante su fundación les obsequió una cancha de fútbol y un colegio.

¡CORAZÓN SOLIDARIO! Fundación de Kylian Mbappé construyó cancha deportiva y escu (Foto: Composición Exitosa)

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/08/2025

Si bien es cierto Kylian Mbappé es reconocido a nivel mundial por su destacada habilidad como futbolista, también lo es por su espíritu caritativo. En esta oportunidad, el delantero de la selección de Francia sorprendió a sus seguidores de Perú, pues,  a través de su fundación llamada 'Inspired by KM', tuvo un noble gesto con niños y jóvenes de escasos recursos. 

Kylian Mbappé y su corazón solidario

El delantero del Real Madrid recurrió a sus historias de su cuenta oficial de Instagram para develar el acto solidario que tuvo con el país a través de su fundación sin fines de lucro. En las publicaciones compartidas por el deportista se observa algunas actividades que su grupo de colaboradores realizó.

En el registro audiovisual se observa un avión mientras sobrevuela el cielo peruano. Posteriormente, se muestra a los jóvenes que integran su fundación disfrutando de una verbena en honor a la Virgen de la Asunción de Chacas, en la región Áncash.

Captura de pantalla del Instagram de Kylian Mbappé en el que se visualiza la cancha deportiva que donó.
 La cancha deportiva que donó Kylian Mbappé 

Asimismo, disfrutaron de algunos platos típicos de la gastronomía peruana. Además, registraron algunos pasajes de su estadía ahí como la presencia de fuegos artificiales y los integrantes de una orquesta patronal y de danzas típicas. En otro momento, uno de los integrantes de la institución de Mbappé, narró las actividades que los actos de ayuda que llevaron a cabo en la zona.

"Acabamos de aterrizar en Perú y vamos a terminar la escuela que fue financiada por Kylian, vamos a inaugurar la cocina y la cancha de fútbol. En la segunda parte vamos a visitar la ciudad del Cusco", reveló el joven.

Los obsequios de la fundación de Mbappé

En otras de las historias de Instagram de 'Kiki', se ve a un gran grupo de niños junto a miembros de la fundación del deportista, quienes posan contentos sobre el gramado de la cancha de fútbol obsequiada por el ariete francés. Además, se visualiza la fachada de una escuela que se está construyendo, mientras que de fondo musical suena un tema del reconocido músico peruano Manuelcha Prado.

CXaptura de pantalla del instagram de Kylian Mbappé en el que se visualiza el colegio que donó.
 El colegio que donó Kylian Mbappé

De esta manera, Kylian Mbappé sorprendió a más de uno al dar a conocer el proceso de construcción de una escuela y una cancha deportiva en el Perú como parte de su institución que busca ayudar a niños y jóvenes a cumplir sus sueños, priorizando su educación, así como el aprendizaje de idiomas, deportes y actividades culturales.

