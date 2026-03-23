23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La imagen de Cristiano Ronaldo volvió a generar revuelo, esta vez en Perú, luego de que se conociera que una clínica utilizó su rostro como si fuera un médico en sus campañas, una situación que ha despertado dudas y comentarios sobre el uso de la identidad del astro del fútbol en publicidad.

Usan imagen de CR7 como falso médico

Todo comenzó cuando se detectó una gran valla publicitaria en una de las principales vías de Lima donde aparece Cristiano Ronaldo caracterizado como si fuera un especialista de la salud. La imagen no pasó desapercibida para los transeúntes, quienes rápidamente notaron que algo no encajaba.

Cristiano Ronaldo: Usan imagen de CR7 como falso médico en clínica peruana

Al observar con detenimiento, se puede reconocer que se trata del reconocido futbolista, pero con una vestimenta que simula la de un médico.

La sorpresa es inmediata, ya que su figura aparece asociada a un centro de salud, generando la impresión de que avala servicios médicos, aunque no existe vínculo alguno con la institución.

La clínica peruana detrás de la campaña

La polémica no se limita a la vía pública. La imagen de Cristiano Ronaldo también ha sido utilizada en redes sociales, donde aparece en piezas publicitarias del centro médico promocionando servicios como chequeos, análisis y otros procedimientos.

Cristiano Ronaldo: Usan imagen de CR7 como falso médico en clínica peruana

La entidad responsable de estas publicaciones sería el Policlínico Las Lomas, ubicado en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más poblados de Lima. Este centro ofrece diversos servicios médicos, desde consultas hasta análisis de laboratorio y atención de emergencias.

Sin embargo, el uso de la imagen de Cristiano Ronaldo en sus campañas ha llamado la atención, ya que el futbolista no mantiene ningún tipo de relación con el establecimiento, ni ha autorizado su uso para este fin.

Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial por parte de la clínica involucrada, por lo que la situación continúa generando expectativa y debate.

Trayectoria de Cristiano Ronaldo

Esta es la lista de los equipos que defendió Cristiano Ronaldo, alias 'El Bicho':

Sporting Clube de Portugal

Manchester United

Real Madrid

Juventus

Manchester United

Al-Nassr

Así, la imagen de Cristiano Ronaldo como falso médico en una clínica peruana continúa generando polémica, luego de ser utilizada tanto en una valla publicitaria en Lima como en campañas digitales, sin que exista vínculo alguno con el futbolista.